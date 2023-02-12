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星雲法師圓寂讚頌 數萬人送最後一程 蔡英文親頒褒揚令

台灣新聞組╱綜合13日電
星雲法師13日圓寂讚頌典禮，佛光山12日布置大雄寶殿前成佛大道廣場(圖)，將恭送法師最後一次巡山。(記者劉學聖／攝影)
星雲法師13日圓寂讚頌典禮，佛光山12日布置大雄寶殿前成佛大道廣場(圖)，將恭送法師最後一次巡山。(記者劉學聖／攝影)

佛光山今天舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，蔡英文總統上午9時將親自頒發褒揚令。主辦單位估計，今天有數萬人上山送星雲法師最後一程。

行政院長陳建仁及高雄市長陳其邁今天陪同蔡英文出席，陳其邁將頒發「榮譽市民證書」。星雲法師圓寂讚頌典禮結束後，發引台南白河大仙寺「荼毘」（燒化），朱立倫、蔣萬安、桃園市長張善政、洪秀柱等人昨天均到佛光山弔唁。

星雲法師圓寂，兩岸同悲，但兩岸官方卻因大陸官員赴台弔唁一事隔空交火。被台方以未循「聯繫機制」申請而拒絕赴台的大陸官員，包括大陸國台辦副主任龍明彪、國家宗教事務局前局長葉小文等人，昨天下午在佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

大陸弔唁團團長龍明彪表示，弔唁團原本11日赴台，到佛光山與星雲法師做最後告別，但由於「眾所周知的原因」，無法成行，昨專程前往弔唁，以表達對星雲法師的緬懷與禮敬。

對於大陸官員無法赴台弔唁星雲法師，孫文學校總校長張亞中表示，他覺得非常遺憾，蔡總統又錯失了一個能夠改善兩岸關係的機會。

張亞中表示，星雲法師的往生是兩岸共同的傷痛，大陸很多人於公於私都希望能赴台灣弔唁，結果大陸弔唁團被拒絕，傳達了一個不好的訊息；現在兩岸關係不好，若民進黨政府願意改善兩岸關係，這其實是一個好的機會；面對一個兩岸都很敬重的大師，如果兩岸人民能夠共同來哀悼、紀念，對兩岸關係的發展絕對是一個好的事情。

國民黨主席朱立倫昨天說，國民黨希望交流對話，盼兩岸走向和平，民進黨則走對抗交惡。國民黨前主席洪秀柱嘆了一口氣說：「我想不談也罷，就要看是不是給人方便、給人歡喜，我只能說很遺憾。」台北市長蔣萬安說：「我們應該抱持開放態度」。

洪秀柱說，星雲法師生前講到兩岸時特別談到融合，融合就是要互相交流，換位思考，替對方想，希望為政者也能記得要「給人民信心、給人民希望、給人民歡喜、給人民方便」。

星雲法師13日圓寂讚頌典禮，佛光山12日布置大雄寶殿前成佛大道廣場(圖)，將恭送...
星雲法師13日圓寂讚頌典禮，佛光山12日布置大雄寶殿前成佛大道廣場(圖)，將恭送法師最後一次巡山。(記者徐如宜／攝影)

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