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綠委：無神論共產黨官員弔唁星雲 不覺得哪裡怪怪的？

記者林銘翰／台北即時報導
佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂。本報系資料照片
佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂。本報系資料照片

佛光山開山宗長星雲大師圓寂，佛光山明天即將舉行讚頌典禮，中國欲組團赴台弔唁，民進黨立委林俊憲今天質疑，「無神論的共產黨統戰官員來弔唁宗教領袖？不覺得哪裡怪怪的嗎？」

林俊憲今日在臉書發文指出，星雲法師近日圓寂，中國欲組團赴台弔唁，不過成員裡卻夾帶了統戰部、國台辦的官員，因此被陸委會拒絕，國民黨藉此大做文章。

不過，林俊憲認為，這已經不是政治問題，而是基本的常識判斷問題，「請問一群無神論者來弔唁宗教領袖做什麼？」

林俊憲說明，共產主義的核心思想就是唯物主義、無神論，一切宗教信仰在他們看來都是需要被打倒的「迷信」，因此在中國和尚也要「跟黨走」，還要學習中國國家主席習近平的偉大思想。

林俊憲表示，「這麼一個不尊重信仰的政權，真的會對一位宗教領袖的離世如此重視？稍微動點腦也知道不對勁。」

林俊憲認為，中國非常清楚，訪團裡如果夾帶官員，一定不會獲得許可，他們從頭到尾就不是真的想赴台灣，而是想要刻意創造台灣這邊阻擋的假象。

林俊憲說，他很難相信國民黨連這種意圖都不明白，卻還是選擇反過來攻擊政府，就如自己前陣子說的，他們已經徹底淪為共產黨的提線木偶了。

國民黨 共產黨 星雲法師

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