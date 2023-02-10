綠委邀蕭美琴13日到立院 藍委：應問麥卡錫訪台評估

台駐美代表蕭美琴返台述職。本報資料照片

民進黨立法委員王定宇邀請駐美代表蕭美琴下周一（13日）到立法院與跨黨派立委茶敘。國民黨 立法院黨團總召曾銘宗表示，會請外交委員會同黨委員請教蕭美琴，政府對於眾議院議長麥卡錫 訪台是否有評估，有沒有可能來？來了對台海可能的影響為何？也會想請教蕭美琴對台美現況的看法。

王定宇辦公室已發公函，通知並詢問外交委員會全體立委13日上午9點到立院參加與蕭美琴茶敘的意願。

曾銘宗表示，由於蕭美琴此趟回台是公務述職，因此要代表人民詢問有關台美關係的業務狀況，例如台美最新的發展進度為何，雙方互動有無瓶頸、需國會什麼協助？

曾銘宗也強調，麥卡錫數度傳出要來訪台灣，有了過去經驗，也要請教蕭美琴，政府對於麥卡錫訪台是否有評估，美方對於麥卡錫訪台說法為何？有沒有可能來？若來了對台海可能的影響是什麼？

國民黨立委江啟臣 在蕭美琴數天前傳出返台時也曾受訪表示，民眾關心台美關係，站在立委角度，希望政府不是只把台美外交作為大內宣，而是駐外代表有沒有真實向美方傳達台灣民眾的看法。

江啟臣說，在對外上，外交官員應忠實傳達台灣人民期待，到底有沒有向支持我們的美國，表達台灣人對安全風險的疑慮？對內則要說實話，別隱瞞世界對台海可能發生戰爭的擔心，才能減少美方對我方，以及我國人民對美的誤判和誤會。