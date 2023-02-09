外界誤傳星雲法師坐缸圓寂 弟子解答「坐塔」才正確

星雲法師法體真身封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。本報系資料照

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師 5日辭世，享耆壽97歲，被外界誤以為是「坐缸」；今天星雲法師弟子、妙熙法師撰文澄清並解說，並非坐缸，而是坐塔。法師更提及星雲法體真身坐入塔中，7天後荼毘火化為「坐塔荼毘」，並非外界所傳坐缸圓寂，數年後開缸成為肉身菩薩的模式。

妙熙法師指出，星雲法師12歲出家，至今僧臘85載，通達佛教教理、儀軌；生前囑咐弟子，圓寂後所有備辦事項，都遵從佛制和佛教儀軌進行，這次星雲法體真身的坐龕，質樸莊嚴，未曾見聞，是考據佛經典故後，所進行設計的涅槃塔。

談及「坐缸」與「坐塔」的差別，妙熙法師說明，「坐缸」是佛教的複合詞也是「坐化」與「缸葬」的合稱；在明代佛教將「坐化」與「缸葬」結合起來，但星雲法師並非坐缸，而是「坐塔」，並且在7日後進行真身火化。

至於星雲法師坐龕設計為「涅槃塔」，此設計源自印度北方的「拘尸那揭羅城」中的涅槃塔。

佛光山指出，拘尸那揭羅古城是佛陀最後說法、入滅，以及八王分舍利的地方，城中現存建築包括涅槃寺、涅槃塔、蘭巴爾塔及多座佛塔遺蹟。

涅槃寺1867年由英國 考古學家卡萊爾發現並發掘，在1876年和1956年進行大規模修復，是一座白色橫筒狀建築，四周開有圓形小窗，內供奉的五世紀臥佛像。