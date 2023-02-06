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星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

記者王昭月／高雄即時報導
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日辭世，享耆壽97歲，寺方遵照大師交代，身後採「坐缸」方式圓寂。星雲法體昨午封龕，自傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場，供四方大眾弔唁。

星雲大師一生弘法，連身後世也不願麻煩弟子與信眾，除交代一切從簡，不設治喪委員會、不個別發訃聞，不做繫念佛事，採「三不」原則，也交待寺方將他的遺體真身採「坐缸」方式處理。

5日佛光山住持心保和尚在佛光山傳燈樓替大師舉法體真身舉辦封龕典禮，6日拂曉清晨，僧信二眾的列隊跪接，移靈至雲居樓，場面肅穆。

星雲大師中風後身體走下坡，頻繁進出高雄長庚醫院洗腎，農曆年前住進加護病房，入院約三周，下午3點多搭私家車離開長庚醫院，5點左右在佛光山上圓寂，享耆壽97歲。

許多信眾不捨地說，一直認為大師在完善的醫護照護下，應該長命百歲才是，卻僅享壽97歲，佛陀紀念館長如常法師透露，大師其實已102歲，但身分證少報五歲，所以也是百歲圓滿。

星雲大師行事低調，採佛教坐缸方式圓寂，即不願叨擾四方各界，原本圓寂頌讚會時間訂得更短，後來考量世界各地信眾想來台弔唁，再延長時日至2月13日。

「坐缸」是佛教中的僧人圓寂後舉行的儀式之一，多年後開缸，缸內的僧人若是顏面如生，肉身不腐，就會被塑成金身，成為「肉身佛」。

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

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