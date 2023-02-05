佛光山證實星雲大師圓寂 開放弔唁 即起暫停對外活動

星雲大師一生度眾無數，為教界樹立典範。 (記者劉學聖／攝影)

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日圓寂，佛光山台灣時間6日清晨發布公告證實，大師在莊嚴念引聲中安詳辭世，享耆壽97歲，佛光山即起對外暫停任何活動，僅於每天上午9點到下午5點，開放弔唁。

星雲大師 圓寂，6日晨點天未破曉，佛光山總本山宗長心保和尚在大雄寶殿向千名僧信二眾宣布星雲大師已住世緣盡，昨(5日)午下午5時於莊嚴念佛聲中，在佛光山傳燈樓開山寮安詳辭世，面對如此佛教一代大師人天眼滅，般若舟沉，大眾痛失依怙，同聲祈願大師能乘願再來。

佛光山表示，星雲大師一生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，開山56年來，在全球創建300餘所寺院、台美澳菲等地創辦5所大學、佛光會員數百萬人，利益眾生。

星雲大師1927年出生於江蘇江都。幼年家貧，12歲陪同母親赴南京尋父途中遇南京棲霞山寺志開上人，拜志開上人為師披剃出家。15在於南京棲霞山寺依若舜老和尚求授具足戒，祖庭為江蘇宜興大覺寺，法名悟徹，號今覺，為臨濟正宗第48世、佛光堂上第一世開山祖師。弘法80多年，全世界跟隨出家的弟子逾2000人、全球信眾達數百萬，傳法法子百餘人。

大師1967年在高雄大樹鄉麻竹園開創佛光山，致力推動「人間佛教」，至今實現「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的宏願。開山56年，在全球創建300餘所寺院，如美國西來寺、澳洲 南天寺、非洲南華寺、巴西如來寺等，皆為當地第一大寺。

星雲大師幼年失學，但先後創辦美國西來、台灣南華、佛光，澳洲南天及菲律賓光明等5所大學。並在全球創辦16所佛教學院、27所美術館、圖書館 、出版社、書局、「雲水書坊──行動圖書館」、50餘所中華學校，暨智光商工、普門中學，均頭、均一中小學和多所幼兒園等。

1970年起，相繼成立育幼院、佛光精舍、慈悲基金會，設立仁愛之家、雲水醫院、佛光診所、雲水護智車，協助高雄縣政府開辦老人公寓，並於大陸捐獻佛光中、小學和佛光醫院數十所，亦從事急難救助，育幼養老，扶弱濟貧。

在文化弘法方面， 1978年成立「佛光出版社」、成立「佛光山文教基金會」；「佛光衛星電視台」（後更名為「人間衛視」）及人「人間福報」創刊，成為第一份由佛教界發行的日報。一生著作等身，編輯成「星雲大師全集」395冊出版發行，逾4000萬字。

佛光山表示，大師於1992年在美國洛杉磯正式成立國際佛光會，任世界總會總會長，於五大洲、170餘個國家地區成立協會，成為全球華人最大的社團。2003年正式成為「聯合國非政府組織」（NGO）會員。

1998年2月，大師赴印度菩提迦耶傳授國際三壇大戒，恢復南傳佛教失傳千餘年的比丘尼戒法。為永久供奉佛牙舍利，歷經十年，大師指導建設的佛陀紀念館於2011年12月開館落成。