氣球引燃美中外交風暴 學者：麥卡錫訪台可能性大增

立法院長游錫堃結束訪美行程4日返扺台灣，強調這次的行程相當匆忙，並未與美國眾院議長麥卡錫見面，也不清楚麥卡錫是否會訪台。（記者季相儒／攝影）

一顆氣球 引燃美中外交風暴，行政院長陳建仁昨指出，每個國家都應尊重各國主權，不應有所侵犯。國民黨主席朱立倫則表示，美中之間關係牽涉區域安全和台海和平，希望美中盡速釐清、恢復交流。有學者指出，麥卡錫 訪台可能性已大為上升，若提早到3月，表示美中關係會進一步探底，「這會比較危險」。

本報系聯合報報導，學者解讀，這次事件對美中關係影響很大，象徵性不容小覷，有些神似二戰的「珍珠港情境」。國安會前副秘書長、台大政治系教授楊永明也指出，氣球事件「有太多想像空間」，也正式揭示美中新冷戰的序幕。

台灣大學政治學系教授張登及指出，這是1812年美英戰爭以來，首度有「對手國」載具深入夏威夷以外的美國本土。

張登及分析，氣球最遲1月下旬就抵達阿拉斯加，美國完全有能力在前段處理它，但讓它飛這麼遠，神似「珍珠港情境」，似乎美方「已明知並坐視其進行。」

張登及認為，美中雙方應早就交涉，但過程不順利，導致大陸一直沒有對布林肯到訪給予正面肯定與氣氛營造。此事破局後，大陸的說法「表面上很尊重，實質上非常冷淡，意思是『我從來沒答應你來』」。

國民黨立委江啟臣也表示，此事讓美中關係再拉回緊張，且一定影響到兩岸關係，例如美國眾院 議長麥卡錫訪台的可能性，可能會受到「催化」上升。江啟臣指出，政府要預作準備，是否台海、台灣也面臨氣球偵蒐等情況，國防國安單位都應進一步掌握，不要重演之前無人機入侵外島狀況。

外交部昨也發聲譴責大陸侵犯他國領空，不應見容於文化國際社會，中國共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。

前立委林郁方表示，「大國之間的遊戲，小國要不要加入？」台方對於氣球事件可以評論，但不需採取戰狼式回應。畢竟兩岸關係才出現和緩跡象，大陸放軟，台方沒必要放硬。

游錫堃：不清楚麥是否訪台

此外，立法院長游錫堃結束85小時旋風式訪美行程，昨早返抵國門。外界質疑此行「國會外交」成果有限，游錫堃說，他受邀到國際宗教自由峰會專題演講，是過去沒有的事，「這就是國會外交」，他也會晤宗教自由高峰會委員會成員，這次國會外交算是順利成功，但並未會晤美國眾院議長麥卡錫，也不清楚麥卡錫是否訪台。