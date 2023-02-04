我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美擊落中國偵察氣球 AIM-9X飛彈厲害在哪？

極端寒流創低溫 新罕州華盛頓山-108℉ 比火星還冷

氣球引燃美中外交風暴 學者：麥卡錫訪台可能性大增

台灣新聞組／台北5日電
立法院長游錫堃結束訪美行程4日返扺台灣，強調這次的行程相當匆忙，並未與美國眾院議長麥卡錫見面，也不清楚麥卡錫是否會訪台。（記者季相儒／攝影）
立法院長游錫堃結束訪美行程4日返扺台灣，強調這次的行程相當匆忙，並未與美國眾院議長麥卡錫見面，也不清楚麥卡錫是否會訪台。（記者季相儒／攝影）

一顆氣球引燃美中外交風暴，行政院長陳建仁昨指出，每個國家都應尊重各國主權，不應有所侵犯。國民黨主席朱立倫則表示，美中之間關係牽涉區域安全和台海和平，希望美中盡速釐清、恢復交流。有學者指出，麥卡錫訪台可能性已大為上升，若提早到3月，表示美中關係會進一步探底，「這會比較危險」。

本報系聯合報報導，學者解讀，這次事件對美中關係影響很大，象徵性不容小覷，有些神似二戰的「珍珠港情境」。國安會前副秘書長、台大政治系教授楊永明也指出，氣球事件「有太多想像空間」，也正式揭示美中新冷戰的序幕。

台灣大學政治學系教授張登及指出，這是1812年美英戰爭以來，首度有「對手國」載具深入夏威夷以外的美國本土。

張登及分析，氣球最遲1月下旬就抵達阿拉斯加，美國完全有能力在前段處理它，但讓它飛這麼遠，神似「珍珠港情境」，似乎美方「已明知並坐視其進行。」

張登及認為，美中雙方應早就交涉，但過程不順利，導致大陸一直沒有對布林肯到訪給予正面肯定與氣氛營造。此事破局後，大陸的說法「表面上很尊重，實質上非常冷淡，意思是『我從來沒答應你來』」。

國民黨立委江啟臣也表示，此事讓美中關係再拉回緊張，且一定影響到兩岸關係，例如美國眾院議長麥卡錫訪台的可能性，可能會受到「催化」上升。江啟臣指出，政府要預作準備，是否台海、台灣也面臨氣球偵蒐等情況，國防國安單位都應進一步掌握，不要重演之前無人機入侵外島狀況。

外交部昨也發聲譴責大陸侵犯他國領空，不應見容於文化國際社會，中國共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。

前立委林郁方表示，「大國之間的遊戲，小國要不要加入？」台方對於氣球事件可以評論，但不需採取戰狼式回應。畢竟兩岸關係才出現和緩跡象，大陸放軟，台方沒必要放硬。

游錫堃：不清楚麥是否訪台

此外，立法院長游錫堃結束85小時旋風式訪美行程，昨早返抵國門。外界質疑此行「國會外交」成果有限，游錫堃說，他受邀到國際宗教自由峰會專題演講，是過去沒有的事，「這就是國會外交」，他也會晤宗教自由高峰會委員會成員，這次國會外交算是順利成功，但並未會晤美國眾院議長麥卡錫，也不清楚麥卡錫是否訪台。

氣球 麥卡錫 眾院

上一則

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

延伸閱讀

麥卡錫訪台傳聞 黃珊珊：台灣一頭熱

麥卡錫訪台傳聞 黃珊珊：台灣一頭熱
麥卡錫募款大將兼操盤手米勒 監督團體關注

麥卡錫募款大將兼操盤手米勒 監督團體關注
眾議長麥卡錫尚無訪台規畫 陳建仁：尊重

眾議長麥卡錫尚無訪台規畫 陳建仁：尊重
結束訪美返台 游錫堃：行程太趕未見麥卡錫

結束訪美返台 游錫堃：行程太趕未見麥卡錫

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供

台消防員「這一招」聲名遠播 有人遠從法國登門求助

2023-01-29 11:35
Google首頁29日以塗鴉（Google Doodle）推出製作珍奶的互動遊戲。（圖取自Google網頁google.com）

珍珠奶茶登Google首頁 一日限定互動遊戲快去玩

2023-01-29 09:08

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

改變心意？美高層考慮擊落中國氣球 時間點曝光

改變心意？美高層考慮擊落中國氣球 時間點曝光