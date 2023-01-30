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陳建仁新內閣團隊明上任 民進黨團期許有3大施政特色

記者林銘翰／台北即時報導
蔡英文總統（中）日前牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆陳建仁（右）的手一起合影。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（中）日前牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆陳建仁（右）的手一起合影。記者潘俊宏／攝影

台灣前副總統陳建仁明天就任行政院長，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，民進黨團期許新的內閣團隊要有3大施政特色，包括要能團結民眾、照顧到每個人以及贏得國人與國際的信任，希望在行政院長蘇貞昌打下的基礎上面，透過陳建仁的人格特質可以做得更完整。

民進黨立法院黨團上午舉行「溫暖堅韌，團結、照顧、信任」記者會，鄭運鵬說，民進黨團期許新的內閣要有團結、照顧及信任等3大施政特色，這3大施政特色雖然不是政策的方向，但是希望透過陳建仁溫暖的人格特質，可以讓所有國人都感覺得到。

鄭運鵬指出，陳建仁已經宣示他的閣員有3大原則，包括穩健銜接政務、擴大世代合作及增加女性閣員，在他發表的這3波的人事當中，雖然不是大幅度地調整蘇貞昌的閣員，但是已經達到他所謂的3大原則。

鄭運鵬再指，陳建仁上任後的4大任務，分別是穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設及推動六大核心戰略產業，這並不是新的內閣團隊有非常大的政策改變，而是在蔡英文總統2任、蘇貞昌4年打下的基礎之上，陳建仁要把這些事情深化地做好。

鄭運鵬說，今天雖然是內閣的總辭跟改組，但是這個並不是政策的失敗，反而是台灣在新冠肺炎的疫情當中，「我們很多政策是大方向是對的」，所以才會多了3800億的稅收，政府要跟全民共享經濟成果，並且透過陳建仁的人格特質，可以把這些事情做得更完整。

鄭運鵬期許，在2024年選舉前這1年的時間，陳建仁要把蘇貞昌的成績做得更體貼、更妥善，還要照顧到更多的人，並且得到更多國人跟國際的信任，這是陳建仁現在最大的挑戰，更是民進黨團期許他能夠發揮的地方。

民進黨團書記長吳琪銘表示，這次內閣改組的幅度並不大，證明台灣不管是在疫情上的控制，還是在世界上的經濟表現都非常亮眼，蘇貞昌帶領的行政團隊受到大家肯定，相信未來陳建仁組閣是符合全民共同的期待。

有關前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，吳琪銘認為，林過去的政績應該是不可否認，即使去年落選新北市長，但他還是在全國落實地方的服務，對於新的職務一定會堅守崗位、很認真地做該做的事情，「這點大家都可以期待與肯定」。

至於基隆市前市長林右昌接任內政部長，吳琪銘則說，林在過去8年受到基隆人非常高度的認同，政績大家都看得到，未來擔任內政部長會非常上手，並且對內政事務都會非常了解。

民進黨 疫情 內政部

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