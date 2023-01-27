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台未來只通報新冠重症 確診者不再強制隔離「5＋n」

記者許政榆／台北即時報導
27日本土案例繼除夕以來再創新高。春節期間民眾往返南北，可能增加傳染機率，未來一周疫情可能再上升。圖為民眾逛地下街。記者林伯東／攝影
27日本土案例繼除夕以來再創新高。春節期間民眾往返南北，可能增加傳染機率，未來一周疫情可能再上升。圖為民眾逛地下街。記者林伯東／攝影

日本政府27日宣布，將於5月8日調降新冠肺炎分類等級，等同於季節性流感，有望大幅鬆綁防疫限制。台灣指揮中心發言人莊人祥27日表示，台尚未確定新冠肺炎分類等級調降的時間點，但春節後會率先調整「確診病例定義」，改為只通報新冠重症，未來輕症可能不必通報，也不再強制隔離「5＋n」。

莊人祥表示，目前部分國家僅要求新冠確診者在家休息，無需隔離。台病例通報業務主要集中在衛福部，少部分涉及其他部會，若未來只監視新冠重症病例，代表非重症病例不需通報，現行確診者「5＋n」的強制隔離政策、給付項目、輕症隔離等，也將一併調整。

衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，新冠肺炎致死率逐漸輕微，臨床治療上可考慮視為呼吸道感染疾病。新光醫院副院長洪子仁表示，台灣國內已累計4.2萬例新冠中重症患者的治療經驗，調整病例定義對臨床醫療不會有太大影響。

莊人祥表示，調降新冠肺炎傳染病等級的時間點尚未確定，但對於調整病例定義、隔離規定及給付項目等配套措施，會等年假結束後與各部會討論，「是很大的變動，需要花很多時間處理配套，還有與民眾宣導」。

27日本土案例新增2萬4109例，241例境外移入，相較上周五，增幅34.9%，更是繼除夕以來再創新高。莊人祥說，春節期間民眾往返南北，可能增加傳染機率，加上前幾日低報，病例數近日開始回補，估計下周仍會持續回補，且原先估計這周為疫情低點，未來一周疫情可能再上升。

1月25日自中國入境旅客採檢，桃園、松山機場共1349人入境，陽性24人，陽性率1.8%；金門水頭碼頭38人採檢，陽性0人。目前中國入境旅客陽性率最高仍為首日25%。

雖然陽性率降低，但考量中國疫情持續，將延長針對中國旅客於機場、港口檢驗措施至2月6日。

27日新增15例新冠死亡病例，其中兩例為20多歲女性，一位未接種疫苗，有氣喘、慢性神經系統病史，長期臥床，1月20日於家中昏迷送急診，PCR陽性確診，經急救無效同日死亡；另一名接種3劑疫苗，有先天疾病長期臥床，1月16日咳嗽、流鼻水，快篩陽通報確診，1月23日於家中昏迷，死因為先天疾病、新冠病毒感染。

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