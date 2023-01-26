陳明通請辭 台國安局長換蔡明彥、李大維掌海基會

台國安局長陳明通。本報系資料照

台總統府今天發布新人事，總統府發言人張惇涵表示，台總統蔡英文 今天分別約詢交通部前部長林佳龍及總統府秘書長李大維後，定案將由林佳龍接任總統府秘書長，李大維則回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。

張惇涵表示，蔡英文感謝李大維戮力從公，蔡英文執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予莫大協助；也期盼李大維回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。「蔡總統也期盼借重林佳龍的國安及政策專長，以及其中央與地方的完整歷練，從國際事務到地方事務領域，襄助她推動總統府業務及各項國政工作。」

張惇涵說明，國安局長陳明通已向蔡英文請辭，表達希望沉潛休息之意。蔡英文也決定，新任國安局長將由外交部次長蔡明彥接任。蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任國防部 諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、駐歐盟 兼駐比利時代表，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

張惇涵表示，蔡英文希望倚借蔡明彥對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。