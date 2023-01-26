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陳明通請辭 台國安局長換蔡明彥、李大維掌海基會

記者丘采薇／台北即時報導
台國安局長陳明通。本報系資料照
台國安局長陳明通。本報系資料照

台總統府今天發布新人事，總統府發言人張惇涵表示，台總統蔡英文今天分別約詢交通部前部長林佳龍及總統府秘書長李大維後，定案將由林佳龍接任總統府秘書長，李大維則回任海基會董事長，並將在農曆年後進行交接。

張惇涵表示，蔡英文感謝李大維戮力從公，蔡英文執政以來，一直在外交、兩岸及國安領域給予莫大協助；也期盼李大維回任海基會董事長後，能夠順暢推動海基會業務，逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。「蔡總統也期盼借重林佳龍的國安及政策專長，以及其中央與地方的完整歷練，從國際事務到地方事務領域，襄助她推動總統府業務及各項國政工作。」

張惇涵說明，國安局長陳明通已向蔡英文請辭，表達希望沉潛休息之意。蔡英文也決定，新任國安局長將由外交部次長蔡明彥接任。蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

張惇涵表示，蔡英文希望倚借蔡明彥對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

蔡英文 國防部 歐盟

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