陳建仁、鄭文燦掌政院 趙少康批蔡英文組「不倫內閣」

蔡英文總統。(本報資料照片)

前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦有望接下行政院正、副院長。中廣董事長趙少康 批評，陳建仁頂著學術光環大力鼓吹高端，讓高端股價一飛沖天，五鬼搬運大搞內線交易是「商業不倫」；而鄭文燦抄襲論文涉「學術不倫」，還偷抄中國的論文，敵我不分罪加一等，是「政治不倫」。蔡英文 推出這樣一個難看的「不倫內閣」。

趙少康說，蔡英文裝神弄鬼折騰了一大圈，還是陳建仁加鄭文燦，其實原來就是這兩人，但這兩人各有各的問題，只好故弄玄虛耍弄一番，最後還是這兩人，從來沒有變過。

趙少康表示，舉國人才濟濟，否則台灣工商企業怎麼那麼發達？只有民進黨權力越來越大、人才越來越少，進了政治沼澤，派系分權分贓，面目猙獰、吃相難看，終至無人可用的窘境。

趙少康批評，陳建仁頂著學術光環，大力鼓吹高端，讓高端股價一飛沖天，每股從30漲到400元，市值從30億漲到800億，高舉「愛台灣打高端」，私下「五鬼搬運大搞內線」，高端弊案未清，商業不倫，陳建仁有什麼資格擔任行政院長？

趙少康進一步指出，陳建仁更假傳上帝旨意，說什麼「天主要我幫助鄭運鵬」，結果鄭運鵬落選，陳建仁褻瀆天主，使天主教蒙羞。宗教不倫，連當一個教友都不夠格，當什麼行政院長？

趙少康說，鄭文燦也很可笑，台大畢業本來也夠了，偏偏看到國安局局長陳明通見獵心喜，以為台大碩士學位可以輕易由天而降，更以為抄中國的論文神不知鬼不覺，誰知道聰明反被聰明誤，倒霉碰到一個游智斌神抓鬼。鄭文燦一不該偷抄論文詐騙 台大學位，是「學術不倫」，二不該偷抄中國的論文，以敵為師、敵我不分，罪加一等，是「政治不倫」。

趙少康批評，陳建仁涉商業不倫、宗教不倫；鄭文燦涉學術不倫、政治不倫，這對寶貝加起來起碼有4大不倫，合起來組成一個「推銷兼詐騙」的「不倫內閣」。蔡英文應該是山窮水盡了，才會推出這樣一個難看的「不倫內閣」。