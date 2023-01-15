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連戰回憶錄：那年兩顆子彈扭轉選情 兩度探扁被拒

記者劉宛琳／台北即時報導
2004年3月27日不滿總統大選結果的民眾在景福門參加327大遊行活動。圖／天下文化提供
2004年3月27日不滿總統大選結果的民眾在景福門參加327大遊行活動。圖／天下文化提供

2004年台灣大選，總統投票前夕的三一九槍擊案「陳水扁挨了兩顆子彈」震驚全球，前副總統連戰在近日出版的新書「連戰回憶錄」透露，槍擊案發生後曾兩度欲探視當時對手陳水扁，但均吃閉門羹；陳水扁封鎖「並不嚴重」的病情，還全力放送電視談話進行選舉操作。

連戰透露，三一九當天，他與副手搭檔宋楚瑜曾分頭去探視陳水扁、呂秀蓮，但他只見到時任國安會秘書長邱義仁，直說陳水扁已經休息，婉拒會面；當時前總統府資政趙守博曾提醒勿停止競選活動，否則會中計，但最終還是取消。

連戰當年在3月20日提早在上午8時投票，籲支持者不要受子彈影響，但電視反覆播送陳水扁中彈的新聞，等於在為扁催促同情票，為選舉投下不可知的變數；下午連戰在家看開票狀況時，發現藍軍原占優勢的台中縣和雲林縣，成績不如預期甚至落敗，「我的心情十分低落」。

連戰回憶，開票當晚競選總部的幹部們心情沉重，絕大多數都不能接受敗選，認為疑點重重；選舉結束隔天，聯合報民調指出，兩顆子彈至少牽動8%的選票流動，投票率因此提高2個百分點，雙方陣營票數差距一夜間拉開20萬票，調查並認為這有可能是選情逆轉最重要的原因。

連戰說，事後他們掌握了年代電視台與TVBS在3月18日時的民調結果，年代「連宋配」以43.5%領先「陳呂配」的33%，TVBS「連宋配」以44%領先「陳呂配」的34%；但3月19日晚間所做調查，年代連宋配38.3%，陳呂配36.7%；TVBS連宋配39%，陳呂配38%。由民調變化可得知被操控的三一九槍擊案，的確影響了選民最後的投票行為。

陳水扁 投票 民調

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