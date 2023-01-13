傳中國挖台友邦 美邀台加入援助宏都拉斯計畫

台外交部今天宣布，為協助友邦宏都拉斯因應疫情 衝擊，政府將參與美國國際開發總署（USAID）與宏國政府推動的「宏都拉斯重建校舍計畫」，這是台灣與美國首次攜手推動援助宏國的三方合作計畫。

近日台宏邦交 生變議題再度受到輿論關注。宏都拉斯媒體Paradigma在8日報導，宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro）的丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）表示，宏國應恢復與中國的外交關係。宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）為尋求帕圖卡（Patuca）水力發電站工程金援，去年12月31日也與中國外交部副部長謝鋒會面磋商。

台外交部發布新聞稿指出，駐宏國大使張俊菲11日代表台灣應邀與美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）、美國駐宏國大使杜古（Laura Dogu）、宏國外長雷伊納及教育部 長（Daniel Sponda）等人在宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）市共同主持計畫啟動儀式。

台外交部指出，本案計畫是由美國政府在1月10日美宏戰略暨人權對話會議中提出，目的在協助宏都拉斯重建1萬2000所學校的基礎設施，創造更安全的學習空間，以提升宏國基礎教育普及率與教育環境。

該計畫將由美國國際開發總署提供3300萬美元執行，並邀請台灣參與。政府考量此計畫有助宏國整體國家進步與發展，嘉惠青年學子及宏國家庭生計，因此響應美方倡議捐贈200萬美元。

台外交部表示，宏都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，台灣多年來在宏國推動各項裨益國計民生的合作計畫，廣獲宏國朝野各界支持與肯定。未來台灣將持續結合理念相近國家的力量，共同協助宏國的國家發展。