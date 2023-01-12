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前美國副國安顧問：美台密切合作 目的是阻止兩岸戰爭

記者廖士鋒／即時報導
前美國國安副顧問博明12日在政大指出，「美國把台灣烏克蘭化」、「台灣挑釁大陸」等言論，是「荒謬、站不住腳」。（記者廖士鋒／攝影）
前美國國安副顧問博明12日在政大指出，「美國把台灣烏克蘭化」、「台灣挑釁大陸」等言論，是「荒謬、站不住腳」。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸兵凶戰危的局勢近年來受到不少國際媒體與政治人物的關注，對此，前美國國家安全官員博明指出，美國與台灣和盟友密切合作，其目的在於阻止兩岸戰爭的發生，因為戰爭無論對哪方都是災難。博明也透露，美國印太司令部對於介入兩岸戰爭已有所規劃，但細節不便多說。

博明（Matthew Pottinger）曾擔任美國白宮國家安全會議的東亞事務資深主任以及副國家安全顧問，他在12日上午與台灣前參謀總長李喜明共同出席台灣政治大學「指南政策論壇 驚滔駭浪中的自由：台灣準備好了嗎？」活動時表示，美國認為必須在和平時期與台灣站在一起，並且必要時在戰爭中與台灣並肩作戰，以實際打贏戰爭的努力來遏制戰爭。

博明在演講中還提到，不管是共和黨或者民主黨，美國一致認為，中國對台灣的入侵是對全世界和平、安全和民主的重大威脅。美國總統已經四次表示，如果北京發動戰爭，將派美國軍隊保衛台灣。同時美國國會和五角大廈正在加強美國和盟國落實這一表態的能力，通過加強軍備來支持這個承諾。

對於俄烏戰爭爆發，他強調，俄國總統普亭（Vladimir Putin）從來不是針對北約，而北約的存在顯然阻止和延遲了普亭發動跟擴大戰爭，普亭深知「純防禦性聯盟」北約不會軍事威脅俄羅斯、中共也知道台灣不會軍事威脅它，「但北約確實遏制了普亭建立歐洲帝國的夢想，同樣一個自由民主的台灣也會遏制習近平建立印太帝國的『中國夢』」。

而針對國內出現的「美國把台灣烏克蘭化」、「台灣挑釁大陸」等言論，博明則駁斥這是「荒謬、站不住腳」。他認為，「一旦你對北京的認知戰有所警覺，這些荒謬的氣味就會像台北夜市的臭豆腐一樣臭」。

此外博明還肯定我國延長義務役，這是「台灣全社會對捍衛主權的承諾和宣告」。他並重申，北京、莫斯科和德黑蘭堅持不斷擴張他們的專制帝國，為的是迫使他們的人民在荒謬的統治下過日子，「我們需要不斷努力，遏制來自敵人的威脅」。

隨後李喜明在對談環節詢問博明，針對美國「戰略模糊」、「戰略清晰」的爭辯有何看法？博明則回應，美國總統拜登已經四次明確表示，一旦台灣遭中共攻擊美國會軍事介入，「我認為相當清晰」。他強調，拜登的四次說法「每次都更明確」。

而李喜明並提到，有人提過美國有軍事介入台海戰爭的方案，博明當過白宮官員與國家安全副顧問，是否有所了解美國印太司令部（USINDOPACOM）或者美國政府有相關方案？博明則回應「是的」，但他指出不能再說太多細節。

而李喜明指出，延長兵役以後還有更大挑戰，軍隊增加那麼多人、訓練設施、訓練人力等，都是需要克服的問題。他重申，台灣建立嚇阻能力之餘，還要給中共「保證」，也就是「如果不打我，不會損傷你的主要利益」。但他直言，保證在政治立場上，也許有選舉考量不容易做，不過以民間立場來看「其實不難」。

政大社會科學學院12日上午舉行「指南政策論壇」，邀集前參謀總長李喜明（左）、美國...
政大社會科學學院12日上午舉行「指南政策論壇」，邀集前參謀總長李喜明（左）、美國前國安官員博明（右）對談。（記者廖士鋒／攝影）

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