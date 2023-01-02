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還稅於民？ 蘇貞昌：規劃全民發現金但須立院同意

記者鄭媁／台北即時報導
蘇貞昌最近在其臉書發布「那個最狠的男人」宣傳他禁豬肉製品進口、禁口罩出口等政績。(本報資料照片)
蘇貞昌最近在其臉書發布「那個最狠的男人」宣傳他禁豬肉製品進口、禁口罩出口等政績。(本報資料照片)

去年全台稅收超徵4500億元（台幣，下同，約146.76億美元），藍綠立委都喊話發現金還稅於民。行政院長蘇貞昌今天表示，剩下的1800億元要預留不時之需，以及用來全民共享。政府規畫在這個額度跟全民共享，用發現金的方式，但這要有法源根據和預算編列，並經過立法院同意，不是私下發紅包。

蘇貞昌今天前往台北郵件處理中心視察春節國際包裹檢疫。對於農曆春節前是否有機會發現金，或以其他形式還稅於民。蘇貞昌表示，總統以國安高度主持會議作出3點裁示，昨天雖然是連假，他已約請各部會首長一起來做規畫。

蘇貞昌指出，4500億元其中，有700億是地方的不能動；3800億元的部分，1000億要作為補貼勞健保與電價因應、1000億作為強韌經濟，另外1800億元要預留不時之需，及用來全民共享。政府規畫在這個額度跟全民共享，用發現金的方式，但必須有法源根據和預算編列，要經過立法院同意。

蘇貞昌說，政府希望整體把它做好，同時讓全國民眾都能共享全民經濟成長的果實，也能因應現在中國疫情再起，全世界都緊張應對、俄烏戰爭後的通膨各方面，「我們真的要留有餘力因應，不能一次都把錢花光。」

預算 疫情 健保

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