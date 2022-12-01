談白紙革命 柯文哲：不理性不科學不務實會激起人民反抗

台北市長柯文哲首度對中國白紙革命表態。（記者徐偉真／攝影）

新疆烏魯木齊民宅大火釀10死後引發中國各地抗議封控的「白紙革命 」蔓延。台北市長柯文哲 今天說，中國現在的問題就是經濟改革沒有配上政治改革，還是要用科學的方法解決，不理性、不科學、不務實就會激起人民的反抗。

柯文哲今天因為監視器覆議案舉行記者會，記者會後接受媒體聯訪。

柯文哲說，針對白紙革命他一直沒有機會表態，他曾讀過中國國務院前總理溫家寶寫的一段話，若經濟改革沒有配上政治改革，最後經濟改革的成果也沒有辦法保存，甚至會出現文化大革命，這就是今天中國的問題。

柯文哲說，中國30年內GDP可以成長9倍很了不起，問題是經濟的發展不可能永遠停留在過去，特別是大家說理性、務實、科學，民主不是最好，但民主總是較有機會除錯。

柯文哲說，現在全世界還有幾個國家堅持清零政策？只有中國，連北韓都沒有，那就很奇怪，全世界若只剩下中國堅持清零政策，為什麼他們的科學跟全世界科學不一樣？所以理性、務實、科學是我們很基本的態度，用理智思考。

柯文哲說，他做為科學家，一直無法理解為什麼大陸要清零政策，他透露雙城論壇時他私下跟上海市長建議BNT全部打一輪，然後管制放鬆，所以若要良心建議中國，應該就是mRNA疫苗 或是Novavax全部打一輪，或是現在更新的疫苗都打一輪，因為國興、科藥對變種病毒的保護力似乎比較差，就全部打一輪，甚至開始慢慢解封，真的不行就熱區再打第2劑，還是用科學的方法解決，不理性、不科學、不務實會激起人民的反抗，就這麼簡單。