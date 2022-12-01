我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

圖輯／英威廉王儲夫婦8年來首訪美 波士頓市長吳弭歡迎

談白紙革命 柯文哲：不理性不科學不務實會激起人民反抗

記者徐偉真╱台北即時報導
台北市長柯文哲首度對中國白紙革命表態。（記者徐偉真／攝影）
台北市長柯文哲首度對中國白紙革命表態。（記者徐偉真／攝影）

新疆烏魯木齊民宅大火釀10死後引發中國各地抗議封控的「白紙革命」蔓延。台北市長柯文哲今天說，中國現在的問題就是經濟改革沒有配上政治改革，還是要用科學的方法解決，不理性、不科學、不務實就會激起人民的反抗。

柯文哲今天因為監視器覆議案舉行記者會，記者會後接受媒體聯訪。

柯文哲說，針對白紙革命他一直沒有機會表態，他曾讀過中國國務院前總理溫家寶寫的一段話，若經濟改革沒有配上政治改革，最後經濟改革的成果也沒有辦法保存，甚至會出現文化大革命，這就是今天中國的問題。

柯文哲說，中國30年內GDP可以成長9倍很了不起，問題是經濟的發展不可能永遠停留在過去，特別是大家說理性、務實、科學，民主不是最好，但民主總是較有機會除錯。

柯文哲說，現在全世界還有幾個國家堅持清零政策？只有中國，連北韓都沒有，那就很奇怪，全世界若只剩下中國堅持清零政策，為什麼他們的科學跟全世界科學不一樣？所以理性、務實、科學是我們很基本的態度，用理智思考。

柯文哲說，他做為科學家，一直無法理解為什麼大陸要清零政策，他透露雙城論壇時他私下跟上海市長建議BNT全部打一輪，然後管制放鬆，所以若要良心建議中國，應該就是mRNA疫苗或是Novavax全部打一輪，或是現在更新的疫苗都打一輪，因為國興、科藥對變種病毒的保護力似乎比較差，就全部打一輪，甚至開始慢慢解封，真的不行就熱區再打第2劑，還是用科學的方法解決，不理性、不科學、不務實會激起人民的反抗，就這麼簡單。

柯文哲 白紙革命 疫苗

上一則

拜登12/6參觀亞利桑那州廠 台積電：歡迎同慶

下一則

不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片

延伸閱讀

2024搭檔柯文哲？侯友宜喊話「柯市長，加油」帶過

2024搭檔柯文哲？侯友宜喊話「柯市長，加油」帶過
進軍總統大選 賴清德3軸線布局 柯文哲須找外援

進軍總統大選 賴清德3軸線布局 柯文哲須找外援
新聞透視／民眾黨奪下新竹市 柯文哲：第三勢力正壯大

新聞透視／民眾黨奪下新竹市 柯文哲：第三勢力正壯大
台選舉／落選北市 黃珊珊擁抱柯文哲 ：感謝力挺

台選舉／落選北市 黃珊珊擁抱柯文哲 ：感謝力挺

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨