中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共20大 結束後，台灣陸委會今天發布例行性民調 ，結果顯示，對於20大報告的涉台主張，有9成左右民眾強烈反對其宣稱不承諾放棄使用武力；另有9成支持政府持續做好自我防衛。

台陸委會發言人邱垂正今天在例行記者會上公布民調結果。

民調結果顯示，對中共20大報告提出的涉台主張，9成左右民眾強烈反對其宣稱不承諾放棄使用武力（85.6%）、更不認同中共以武力威脅台灣的作法（91.6%）。

有83.9%的民意不贊成中方所謂「解決台灣問題的總體方略」、堅持「一個中國原則」的「九二共識」等立場（82.3%）；反對稱「和平統一、一國兩制」是實現兩岸統一的最佳方式（79.3%）。

陸委會說，調查顯示台灣民意堅決反對中共強加的政治框架及設定兩岸終局，更對武力恫嚇極度反感。

陸委會表示，主流民意支持政府兩岸政策立場。近9成支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主；8成以上支持總統蔡英文國慶演說呼籲兵戎相見不是兩岸選項、唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟良性互動根本；也認同在理性平等及相互尊重下，願尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法（88.9%）；支持「四大韌性」（80.7%）、「四個堅持」（74.4%）等守護台灣的立場。

陸委會指出，8成以上民眾贊成政府考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫，調整兩岸交流和人員往來；7成以上支持調整境管措施同時，加強對中國人士赴台安全管理。

另在長期觀察議題，認為中共對台灣政府與人民不友善分別為78.2%、61.3%；絕大多數民眾主張「廣義維持現狀」（86.3％），且認為台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定（85%），維持長期穩定態勢。

陸委會強調，中華民國是主權國家，兩岸互不隸屬是客觀事實；「四個堅持」是台灣社會最大共識與底線，政府堅定捍衛國家主權、安全及民主自由的生活方式，沒有任何妥協的空間。

陸委會指出，維持台海和平穩定，是雙方共同責任，再次呼籲對岸正視兩岸現實及台灣民意，摒棄侵犯對抗的舊思維，以理性平等及相互尊重態度，務實處理分歧。

此次民調是陸委會委託政治大學選舉研究中心，在10月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1096份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.96%。