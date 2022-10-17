台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

69歲台灣前立委黃義交 今天傍晚從台北市內湖區住處墜樓，失去生命跡象，經消防隊送醫急救不治，警方初步調查他從11樓頂墜落，已通知他前妻鄭春悅，正在調查墜樓原因。

據了解，黃義交獨居在北市文德路靠成功路口一棟住宅大樓3樓，今天傍晚約5點墜樓，胸部塌陷、雙腿變形，沒有生命跡象，消防隊趕抵將他送三軍總醫院急救。

黃義交和前妻離婚多年，但兩人反而成了常聯絡的好友，鄭春悅曾說和黃義交已無「戰爭」，還形容他是盡職的好父親，女兒有委屈，第一時間就是找黃傾訴；女兒長大在外發展，黃即獨居台北市。

親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，今天從住家大樓11樓墜樓，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。

親近友人說，黃義交不當立委後，一人獨自住在台北內湖3樓住家，和老長官宋楚瑜仍時常連繫，宋也常找到聊天。宋出席APEC時，黃私下也出力做好準備工作。

黃的友人指出這幾天黃義交吐露心情不是很好，本來相約要到台中聊聊，沒想黃的情況這麼嚴重，後悔沒有提早北上陪他。

友人說，黃義交英文好，心繫國事，每天都讀英文報，很可惜大家記得的都是以往的緋聞，最近又被媒體提起，讓黃心情更不好；但黃近年都獨居，未聞有新的戀情。黃有一個女兒，在美國從事留學顧問工作。