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英國僑民慶雙十遊泰晤士河 倫敦塔橋為台灣而開

中央社╱倫敦9日電
在英國的僑界8日於倫敦泰晤士河上舉行國慶。由於懸掛多面中華民國（台灣）國旗的「國慶船」高度超過9公尺，倫敦塔橋特別「開橋讓路」，引起船上約300名旅英僑民及其在地友人一陣歡呼。(中央社)
在英國的僑界8日於倫敦泰晤士河上舉行國慶。由於懸掛多面中華民國（台灣）國旗的「國慶船」高度超過9公尺，倫敦塔橋特別「開橋讓路」，引起船上約300名旅英僑民及其在地友人一陣歡呼。(中央社)

倫敦塔橋是英國著名地標，但只有幸運的遊客能目睹橋身分開讓較大船隻通行。不過，倫敦塔橋近日為一艘懸掛多面中華民國國旗的遊船開橋讓路，船上約300名旅英僑民一片歡呼。

根據倫敦塔橋（Tower Bridge）官網資料，該橋橋身目前平均一天僅分開兩次，讓高度超過9公尺的船艇通過，且有需求者必須在至少24小時前向管理單位提出書面申請。

旅英僑界8日別開生面，將國慶活動自陸地大舉移師至泰晤士河（River Thames）水面。萬里晴空之下，船艇擴音器熱情播放「望春風」、「雨夜花」等台灣歌謠，船艙內眾人齊唱中華民國國歌。

接著陸續有僑民帶來的傳統舞蹈、單口喜劇等表演，以及「猜歌名」團體競賽、摸彩等趣味活動。船上供應酒水點心，與會者能一邊品嚐，一邊欣賞沿途河岸風光。

駐英國代表謝武樵致詞時說，舉行國慶的船隻通過倫敦塔橋、大家在船上唱國歌，這讓他內心十分激動。中華民國（台灣）過去一年面臨許多挑戰，他期勉在外地工作、生活的僑民時刻惦記台灣，想方設法保護「我們的國家」。

主辦單位輔仁大學英國校友會會長、在英國有15年金融業資歷的黃瑋苑說，有言道「他鄉住久是故鄉」，但她認為無論如何，「他鄉」永遠比不上真正的故鄉。她在英國居住多年，仍有熱誠為國家做事，這也是為何她與其他許多志同道合的台灣夥伴能在學業、工作忙碌之餘，克服許多困難舉行這場特別的慶祝活動。

懸掛大面國旗的台灣「國慶船」在8日中午過後不久，自英國王權象徵「倫敦塔」（Tower of London）旁的碼頭出發，航經金融區「金絲雀碼頭」（Canary Wharf）抵達格林威治（Greenwich），隨後折返原點。

除了倫敦東區的國慶遊河，同一天在倫敦西區的精華地帶，「英國台灣商會」與僑民組織「台灣創業家在英國」在鄰近維多利亞車站（Victoria Station）的新創與時尚生活街區Eccleston Yards舉行「Experience Taiwan體驗台灣」園遊會。

這場活動召集各領域超過10家台灣品牌及在地台灣業者，展現台灣在飲食、美容保健、自行車、國際航空運輸等產業的實力。想念家鄉味的僑民也可品嚐現做魯肉飯、滷味、珍珠奶茶、刈包和牛肉麵等小吃。

雙十國慶，在英國的僑民8日遊泰晤士河歡慶並合力在船上布置台灣主題鮮花，融入台灣獼...
雙十國慶，在英國的僑民8日遊泰晤士河歡慶並合力在船上布置台灣主題鮮花，融入台灣獼猴、梅花鹿等圖像。(中央社)
英國僑民8日租下一艘船艇，在倫敦泰晤士河上慶雙十。由於船高超過9公尺，著名地標倫...
英國僑民8日租下一艘船艇，在倫敦泰晤士河上慶雙十。由於船高超過9公尺，著名地標倫敦塔橋特別分開橋身讓「國慶船」通過，船上約300名僑民紛紛拍照記錄此一歷史時刻。(中央社)

英國 中華民國 單口喜劇

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