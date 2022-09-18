我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

台東再發生6.8強震 氣象局證實：這才是主震 6.4是前震

記者吳姿賢／台北即時報導
第111號顯著有感地震報告。（取材自氣象局網站）
第111號顯著有感地震報告。（取材自氣象局網站）

台灣中央氣象局表示，台灣時間18日下午2時44分左右台東池上發生芮氏規模6.8地震，深度7.0公里，各地最大震度池上6強。

氣象局地震中心主任陳國昌表示，這才是主震，昨天台東關山是前震，未來是否有更大餘震，不敢確定，但通常主震後面還會有滿大餘震。

中央氣象局發布第111號顯著有感地震報告，下午2時44分，在台東縣政府北方42.7公里 ，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度6強、花蓮縣地區最大震度6弱、南投縣地區最大震度5弱、嘉義縣地區最大震度4級、高雄市地區最大震度4級、台南市地區最大震度4級、雲林縣地區最大震度4級、屏東縣地區最大震度4級、嘉義市地區最大震度4級、彰化縣地區最大震度4級、台中市地區最大震度4級、苗栗縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度4級、新竹縣地區最大震度4級、新北市地區最大震度4級、桃園市地區最大震度3級、澎湖縣地區最大震度3級、新竹市地區最大震度3級、台北市地區最大震度3級、基隆市地區最大震度2級、連江縣地區最大震度1級。

氣象局發布國家級警報，告警範圍：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣。

地震

上一則

民進黨年輕鐵票生鏽 至少流失2成 陳時中拉高嘉瑜搶救

下一則

台6.8強震 花蓮711大樓倒塌、橋樑斷裂 傷亡未知

延伸閱讀

台東地震規模6.4 人暈屋塌 餘震連連

台東地震規模6.4 人暈屋塌 餘震連連
縮水式通膨 全美百萬元房屋面積 灣區最小

縮水式通膨 全美百萬元房屋面積 灣區最小
台東發生規模5.9地震 氣象局：目前最大餘震

台東發生規模5.9地震 氣象局：目前最大餘震
數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

數十年最強風暴襲阿拉斯加 洪水沖斷房屋地基

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
台疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／台疫情指揮中心提供

台邊境鬆綁「0+7」 最快10月上路

2022-09-15 15:02

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出