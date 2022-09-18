台東再發生6.8強震 氣象局證實：這才是主震 6.4是前震

第111號顯著有感地震報告。（取材自氣象局網站）

台灣中央氣象局表示，台灣時間18日下午2時44分左右台東池上發生芮氏規模6.8地震 ，深度7.0公里，各地最大震度池上6強。

氣象局地震中心主任陳國昌表示，這才是主震，昨天台東關山是前震，未來是否有更大餘震，不敢確定，但通常主震後面還會有滿大餘震。

中央氣象局發布第111號顯著有感地震報告，下午2時44分，在台東縣政府北方42.7公里 ，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度6強、花蓮縣地區最大震度6弱、南投縣地區最大震度5弱、嘉義縣地區最大震度4級、高雄市地區最大震度4級、台南市地區最大震度4級、雲林縣地區最大震度4級、屏東縣地區最大震度4級、嘉義市地區最大震度4級、彰化縣地區最大震度4級、台中市地區最大震度4級、苗栗縣地區最大震度4級、宜蘭縣地區最大震度4級、新竹縣地區最大震度4級、新北市地區最大震度4級、桃園市地區最大震度3級、澎湖縣地區最大震度3級、新竹市地區最大震度3級、台北市地區最大震度3級、基隆市地區最大震度2級、連江縣地區最大震度1級。

氣象局發布國家級警報，告警範圍：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣。