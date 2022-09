曹興誠宣布恢復中華民國國籍 再資助兩計畫抵抗侵略

聯電前董事長曹興誠(右)1日上午在立法院舉行國際記者會,宣布恢復中華民國台灣國籍,並秀出新的身分證。中央社

聯電前董事長曹興誠今天宣布,恢復中華民國 台灣國籍,並將資助新台幣10億元(約3300萬美元),推動協助防衛的民間勇士 「黑熊勇士」與神射手「保鄉神射」,加強台灣的防衛力量,宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。

曹興誠今天上午在立法院舉行國際記者會,一開場他即展現新身分證。他說,今天很興奮,因為恢復了中華民國台灣國籍,放棄了新加坡 國籍。從此以後將和所有勇敢的台灣同胞站在一起,對抗中共侵略,保衛國士,讓台灣永遠和美國一樣,成為自由之地和勇者之鄉(The land of the free and the home of the brave)。

曹興誠並宣布將資助兩個計畫,一個是要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士(稱為黑熊勇士),可以和國軍戰士配合,組成沒有漏洞的全民防衛。這個計畫,他會資助6億元,使其加快做廣、盡速達成目標。

另一個計畫,曹興誠指出是盡速訓練出30萬名以上民間的神射手(稱為保鄉神射)。這個計畫需要協調軍方、警方和各個縣市政府,加上民間組織合力推動。這個計畫所需的費用,如果各單位暫時預算不足,他願意提供4億元排除困難,使之快速啟動。

曹興誠表示,這兩個計畫,可以加強台灣的防衛力量,宣示全民皆兵、抵抗侵略的決心。