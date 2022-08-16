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林秉文霸氣出手 宣布澎恰恰逾533萬美元「債務歸零」

記者李姿瑩／台北即時報導
澎恰恰(左)偕同金主林秉文，邀請10多位債主一同協調還債進度。(記者吳致碩/攝影)
澎恰恰(左)偕同金主林秉文，邀請10多位債主一同協調還債進度。(記者吳致碩/攝影)

藝人澎恰恰16日偕同好友林秉文一同召開記者會，他們與多位債主完成協商，由林秉文轉讓名下股票加上現金，為澎恰恰還掉1.6億(新台幣，約533.7萬美元)債務。

林秉文表示，他先前曾公開承諾，會幫澎恰恰規畫還款計畫，有信心澎恰恰可以還完巨債。但這段期間，澎恰恰體力趕不上工作進度，債主們也不停關切，讓林秉文最終決定出手幫助澎恰恰「債務歸零」。

林秉文今天在記者會現場出示證明，他轉讓了公司股權，還有約占20%的現金，債主們也支持這項決定。未來債主們如果有需要，林秉文也願意原價買回這些股份。而今天到場協商的債主有9人，還有部分透過電話聯絡，林秉文強調：「未來外面如果還有風聲，就是沒來協商的，他們放棄這個權利 ，我們就不處理了。」

林秉文做到了他當初的承諾，坦言這陣子他和澎恰恰都承受了不少壓力，希望債務事件就此告一段落，不要再浪費社會資源。澎恰恰除了感謝還是感謝，但他臉上並沒有輕鬆欣喜的表情，因為親友的借款約1500萬元(約50萬美元)他還是得自己還，加上欠林秉文的人情債，都不是一時半刻可以還清的。

澎恰恰感嘆，自己現在老了，體力不如當年，現在熬夜1天要3天才能補得回來。林秉文補充，因為澎恰恰體力跟不上，他也推掉很多廣告邀約，如今已經盡他所能，敬告酸民不要再講一些酸言酸語。

之後澎恰恰會繼續和林秉文合作，包括拍戲、錄影片，澎恰恰說只要不要熬夜都沒問題，包括幕後工作都會同步進行，相信親友對他的努力有目共睹。

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