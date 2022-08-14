裴洛西訪台12天後又有美議員訪台 國際媒體關注

聯邦聯邦眾議員左起魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）今搭軍機（背景）抵台訪問，由台外交部北美司長徐佑典（左三）接機，全團共5位國會議員。圖／台外交部提供

眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）2至3日訪台後，參議員馬基（Ed Markey）率領的參、眾議員 訪團今天抵達台灣訪問，吸引美聯社、有線電視新聞網（CNN）等多家美媒關注報導。

參院外交委員會亞太小組主席馬基今天搭機抵達桃園機場，由台外交部常務次長俞大㵢代表政府接機歡迎，另外4名眾議員則搭乘C-40行政專機由日本橫田空軍基地起飛，晚間約7時抵達松山機場，由外交部北美司長徐佑典在空軍松指部歡迎訪團。

美國在台協會（AIT）晚間發布新聞稿表示，訪團將於14至15日進行為期2天訪台行程，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環。

AIT表示，此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT指出，訪團成員包括民主黨 籍參議員馬基、民主黨籍眾議員加勒曼帝（John Garamendi）、民主黨籍眾議員魯文索（Alan Lowenthal）、民主黨籍眾議員貝耶（Don Beyer） ，以及共和黨籍眾議員羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

美聯社與「今日美國報」（USA Today）報導，裴洛西訪台激怒中國，僅僅12天後又有美國議員代表團訪台；中國以發射飛彈和派遣軍艦、軍機進入台灣周邊海空域，來回應裴洛西訪台。

路透與法新社則引述AIT與台灣外交部的聲明報導，美國國會代表團14至15日訪問台灣，15日將晉見台總統蔡英文，這次訪問是印太地區行程的一環。

法新社指出，台灣讚許這次訪問是台美關係友好的又一跡象。

路透則引述台灣總統府的聲明報導：「時值中國以軍演升高台海及區域緊張情勢之際，馬基率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定的決心。」報導也提到外交部公布在松山和桃園機場迎接訪賓的照片。

彭博報導，由參議員馬基率領的美國國會代表團今天抵達台灣進行兩天訪問，在裴洛西本月稍早訪台後，此行有可能使與中國的關係持續高度緊張。

有線電視新聞網（CNN）引述外交部發言人歐江安的聲明報導，由麻州民主黨籍聯邦參議員馬基率領的美國國會代表團已抵達台北，展開未事前宣布的兩天訪問。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）報導，美國議員代表團今天抵達台灣訪問兩天，將與總統蔡英文會面，這是與中國軍事關係緊繃之際，第2個來到台灣的高層級訪團。

香港中通社引述俄羅斯衛星網報導，據AIT消息，以馬基為首的美國國會代表團於14日訪問台灣。報導並提到，裴洛西2日訪台後，台灣局勢變得更加複雜。

中國官方未立即回應。

另一方面，韓聯社報導，南韓總統尹錫悅12日在首爾龍山總統府與到訪的馬基握手合影。南韓統一部今天則表示，統一部長官權寧世12日在政府首爾辦公大樓會見到訪的馬基，雙方就朝鮮半島局勢以及對北韓政策交換意見。

馬基1979年擔任聯邦眾議員時，曾投票支持「台灣關係法」，是目前美國國會少數曾參與「台灣關係法」立法且仍在任的國會議員。

馬基當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友我議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），推動國民兵與台灣建立夥伴計畫，以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等。

「台灣安心法案」將投資危機穩定措施，以作為美國區域安全戰略的重要組成部分，目的在避免軍事衝突。法案與美國在「台灣關係法」的承諾一致，持續支持台灣有意義參與國際社會、協助台灣抵禦台海脅迫，同時採取明確行動避免區域衝突。

馬基另於本屆國會提出「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），推動建立美國政府官員來台學習中文及於政府部門實習的學人計畫。

國防部今天表示，截至1700時止，偵獲共機22架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域11架次）、共艦6艘次，持續在臺海周邊活動；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。