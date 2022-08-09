解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

中國解放軍對台軍演還沒結束，在此敏感時刻，台灣陸委會前主委、現任國民黨 副主席夏立言今天將率團訪問中國大陸，引發外界關注。國民黨表示，夏立言是以民間身分出訪，關心國人同胞在中國狀況，不會見所謂高官或談及任何政治問題。陸委會認為時機敏感勸阻，但夏立言仍按照原訂行程赴中。

陸委會昨晚表示，夏立言從陸委會主委退離職後，已逾赴中應經審查許可之管制期限，陸委會已收到國民黨大陸事務部來函申報相關赴中事宜；但中共 當局連日攻台式軍演，此時絕非台灣政黨等人士赴中交流妥當時機，陸委會仍在第一時間向國民黨方面表達勸阻。

國民黨證實夏立言今天率團赴中，原本預計在夏立言上飛機後再公布，沒想到行程提早曝光，但不影響赴中決定。

國民黨回應表示，一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，包括這次訪中行程是早已規畫、台方主動安排，最重要就是關心所有台灣在中國大陸工作、求學和生活的國人同胞，瞭解他們的需求和問題。同時，傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨強調，所到地區集中在福建、廣東及長三角地區，絕無所謂「訪問北京 」、「會見大官」之情事。

國民黨表示，台總統蔡英文日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，台灣九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，此行是為關心在中國大陸的台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。

雖然國民黨強調夏立言赴中不會「會見大官」，但根據過去往例，許多行程都是「登陸」後才安排，行程是否臨時變更，也受關注。

陸委會則指出，鑒於中共當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓、破壞台海現狀，圖謀侵犯台國家主權，此時絕非台灣政黨等人士赴陸交流妥當時機。此舉將造成台灣國內爭議不安、民眾高度疑慮及影響台灣內部團結，更將混淆誤導國際社會對台灣面對威脅挑戰之認知。

陸委會並呼籲國民黨再次考量暫緩前往，倘仍舊堅持赴中，應明確公開向中方表達嚴正譴責，傳達台方強烈反對其對台粗暴武力的真實民意，更應避免落入中共統戰及其「以武促統、迫談」的陷阱。