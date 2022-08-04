爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

聯邦眾院 議長裴洛西 訪台後，PTT發文者「home12196」4日稱台灣政府出資約9400萬元（台幣，約313萬美元），透過政治公關公司遊說裴洛西訪台；台外交部澄清此為假訊息，並請刑事局協助偵辦。網紅四叉貓（劉宇）在臉書 貼文說，「幫外交部找到帳號本人」，對方已報案帳號被盜。

四叉貓在臉書發文表示，該篇發文的PTT帳號為「home12196」，自己用該帳號搜尋，發現噗浪有相同帳號，在裡面找到本名後，再用本名搜尋臉書帳號，臉書裡面有兵役單，對照PTT十年前推文，確認為同一人。

四叉貓傳訊息對方，求證是其發表或是被盜帳號，對方表示N百年沒用過PTT，直呼太誇張吧。四叉貓在臉書幫忙詢問該名苦主可以尋求怎樣的協助，自己則建議對方「先去警局報案PTT帳號被盜，後續再看怎樣處理。」

據了解，該帳號持有者為宜蘭市一名年約30歲的張姓男子，很久沒使用該帳號，因被盜用，4日晚9點多赴宜蘭警分局新民派出所報案。警方已受理妨礙電腦使用罪，依法偵辦。

四叉貓晚間10點多發文，「該發文帳號的原主人剛才已報案，由於張先生報案完成，我相信他是真的被盜用帳號。」他附上警方受理案件證明單，內容為張姓男子發現PTT帳號遭盜用，到派出所報案提告妨害電腦使用。