解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

中共發射11枚飛彈。國民黨立委吳斯懷 今天表示，他要嚴正提醒中國大陸，跟美國角力，有本事直接對老美，不要用軍演武嚇、經濟制裁手段恫嚇台灣人民，台灣人民不希望兩岸發生戰爭，這種作法只會把台灣人民越推越遠。

吳斯懷指出，美中角力，台灣遭殃，裴洛西 （前譯波洛西）訪台旋風颳完，支持台灣場面話說完，揮揮手走人，留下的攤子台灣自己面對。連3天環台軍演才開始，發射導彈十餘枚，食品業、農漁產品被禁止銷中國大陸，天然沙停止進口台灣，明天之後還會有什麼後手，操之於人，台灣只能被動應變。

吳斯懷說，想問問蔡英文、國安團隊，台灣有沒有國家戰略？國家大政不能見招拆招，事前的應變計畫如何？目前面對的情勢如何因應？後續狀況有何作為？

吳斯懷說，台灣棋子的命運再次被證實，客人要來拜訪，台灣毫無發言權、沒有主動權，這次裴洛西堅持訪台的行程，只考慮美國的期中選舉民主黨的選情、美國三權分立的憲法精神、裴洛西個人的歷史定位，即使美國總統、國務院 、國安顧問、軍方、智庫、主流媒體都不認同這個時機點訪台，她硬是要來，美國政府也只能配合，請問「堅若磐石」的朋友，當和中國大陸較勁時，有沒有考慮會給台灣帶來什麼樣的危機？只要符合美國國家利益，台灣的處境完全不需要考慮？

吳斯懷說，台灣還有綠營學者幾天前大發謬論，裴洛西來不來訪，台灣都是最大贏家？這兩天也有幾位逞匹夫之勇的名嘴、退將，大聲疾呼，忍無可忍，請問你們的建議是和解放軍直球對決，直接對幹嗎？

吳斯懷說，看看韓國的作法，沒有全面配合裴洛西的動作，是不是有美國政府事前授意不得而知，至少符合他們的國家利益，沒有高官接機、總統一開始用休假理由，不打算見面，最後雖然通了電話，至少表達了態度。

吳斯懷也說，最後他要嚴正提醒大陸，你跟美國角力，有本事直接對老美，不要用這種軍演武嚇，經濟制裁手段，恫嚇台灣人民，台灣人民不希望兩岸發生戰爭，這種作法只會把台灣人民越推越遠，「你們唱了很久的和平統一調子，忘記了嗎？你們說中國人不打中國人，忘記了嗎？」