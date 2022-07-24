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李登輝國安幕僚張榮豐：兩岸曾有極機密溝通管道

記者丘采薇／台北報導
台前總統李登輝幕僚張榮豐（右）出版新書「無煙硝的戰場」，揭秘1996年台海危機秘辛。記者丘采薇／攝影
台前總統李登輝幕僚張榮豐（右）出版新書「無煙硝的戰場」，揭秘1996年台海危機秘辛。記者丘采薇／攝影

台前總統李登輝幕僚張榮豐出版新書「無煙硝的戰場」，揭秘1996年台海危機秘辛，他在新書中提及，當時預防會議上，多數人主張撰寫說帖說服中共不要向台海發射飛彈；他也提到，其實兩岸從1992至2000年之間，曾經建立極機密溝通管道，直到政黨輪替才中斷。

張榮豐在1988年被李登輝延攬加入幕僚團隊，主責大陸政策，1995年奉命召集幕僚組，針對隔年第一次總統直選的台海情勢定應變計畫，也就是外界熟知的「18套劇本」。2000年政黨輪替後，張榮豐也曾被前總統陳水扁重用，出任國安會副秘書長，直到2003年請辭。

張榮豐在書中提及，1992年，他與國策顧問曾永賢曾擔任李登輝密使，赴北京見到中國國家主席楊尚昆，之後兩岸建立私下溝通管道，中間還歷經1996年台海危機，這個管道直至2000年政黨輪替才中斷，他在書中也記錄諸多國際與兩岸往來人物及事件，還原歷史現場。

今天新書發表會在牯嶺街劇場舉行，現場聚集眾多書迷。張榮豐現場回顧，90年代台灣所面對的內外環境，當時中國在鄧小平主政下，對台政策雖然沒有放棄武力統一，但改以「葉九條（葉劍英提出的有關和平統一台灣的九條方針政策）」為主的招降政策。

張榮豐也說，而美國方面，在前總統柯林頓年代，以交往代替圍堵，希望把中國納入國際社會規範，但事後證明失敗。而李登輝領導下則是「不主動處理統獨」，將台灣民主改革作為重要施政，因此這本書不是他個人的創作，而是與他一起工作的國安團隊實際經驗。

張榮豐說，書中有幾個重要的主題，戰略規畫、談判、兵棋推演、危機管理，還有對故舊的懷念。其中也包括一些情報，但因為國安工作特殊，有很多地方只能點到為止。

張榮豐說，從事國安工作必需要有幾個特質，包括正直的人格、嚴謹的邏輯及豐富的實務經驗，還要有國際及對手的人脈，國安工作要做好，必須具備這些特質結合的大智慧，不是一些陰謀詭計的小聰明就能達成。

北京 劇場 陳水扁

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