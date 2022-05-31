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一年兩度訪台 參議員譚美：美國不會讓台孤軍奮戰

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台美「不是老大哥與小老弟」 譚美：是對等朋友關係

記者侯俐安／台北報導
台行政院長蘇貞昌（右）31日在行政院接見美國參議員譚美（左）一行，並互贈紀念品。中央社
台行政院長蘇貞昌（右）31日在行政院接見美國參議員譚美（左）一行，並互贈紀念品。中央社

聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）昨晚抵台訪問，今台行政院長蘇貞昌接見譚美一行，譚美致詞時說，「美國與台灣之間，不是老大哥與小老弟的關係，是對等的朋友關係。」此時正值烏俄戰爭，她要傳達明確訊息，美國會與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰。

譚美5月30日至6月1日率團訪台，蘇貞昌與外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、經濟部長王美花等人，下午在行政院接見潭美。

蘇貞昌表達歡迎譚美再次訪台。他說，當全世界看到俄羅斯入侵烏克蘭時，證實極權專制國家，侵略鄰國、併吞領土、殘害人民，是不用理由的，全世界自由民主價值相同的國家，一同譴責俄羅斯、幫忙烏克蘭抵抗侵略。

➤➤➤一年兩度訪台 參議員譚美：美國不會讓台孤軍奮戰

蘇貞昌說，這也讓台灣人民更感到，面對極權專制的中國，一直聲稱不排除武力對付台灣，更有感要和全世界自由民主奮鬥國家，一起努力的必要。

蘇貞昌說，台灣一直加強自我防衛的努力和決心，感謝參議員一直願意協助台灣在這方面的努力，也更期待台美之間，在相關後備動員、國民兵等，能給台灣更多協助，加強抵抗力道；同時，在經濟方面，彼此互利互惠也非常重要。

譚美接著表示，這次來台，是希望能強化台美兩國夥伴關係，有鑒於現在烏俄戰爭情勢，她要傳達更明確訊息，就是「美國會與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰」，她也要確保台美兩國能持續合作，一直到未來都能夠維持下去。

美國聯邦參議員譚美（左）抵台訪問，行政院長蘇貞昌接見譚美一行。（記者侯俐安／攝影...
美國聯邦參議員譚美（左）抵台訪問，行政院長蘇貞昌接見譚美一行。（記者侯俐安／攝影）

譚美表示，「美國與台灣之間，並不是老大哥和小老弟的關係，而是對等的朋友關係」，她說，台灣在美國最需要物資時捐贈，雙方也進行經濟方面的討論，尤其是在疫情，讓美國許多工廠因為半導體晶片短缺時，增加半導體晶片的產量，讓美國工廠能繼續運作，鞏固美國數十萬的工作機會，再次展現台美之間平等、友好的關係。

譚美說，去年她也和德州參議員共同推動法案，要增強台灣的國防；今年也推動強化台灣安全法案，獲得跨黨派支持，目前有三個共和黨員、三位民主黨員已經簽署，還有更多議員準備簽署，「所以美國對台灣安全的支持會持續下去，而且是跨黨派的支持。」

譚美說，希望今日的討論不只是包含全動署、國民兵等，也希望能討論經濟合作，尤其是IPEF印太經濟架構持續推展過程中，希望美國和台灣能有直接的互動、簽署協議，打造兩國互惠互利關係，她相信對國防來說，不只是軍事重要，經濟也是不可或缺的一部分。

譚美也介紹這次跟著訪團一起到台灣的成員，包含負責經貿的伊利諾州首席助理副州長史貝雅女士（Bria Scudder），代表州長本人來，還有國防部國民兵局國際事務處主任文斯上校( Mathew Wenthe)，也會和台灣全動署合作。

譚美 國民兵 參議員

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