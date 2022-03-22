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台灣花蓮近海規模6.6地震 氣象局：3天內仍有餘震

中央社台北23日電
花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。圖／花蓮縣警方提供
花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。圖／花蓮縣警方提供

花蓮近海今天凌晨發生規模6.6地震，最大震度台東6弱，隨後又有有感地震。地震測報中心主任陳國昌表示，後續都是規模6.6地震的餘震，不排除未來3天可能會有規模5.5以上的餘震。

根據中央氣象局最新資訊，23日凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東6弱、花蓮5強級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，地震的成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，目前研判芮氏規模6.6地震為主震、後續2起皆為餘震；不排除未來3天仍可能會有規模5.5的餘震發生，請花蓮、台東特別注意。

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陳國昌提到，規模6.6、地震強度達6弱也是今年截至目前最大的地震，就長期平均而言，規模超過6以上的地震年平均值為2.5個，但今年已經3個；其實不只台灣，就全球來看似乎都有地震活躍的現象，地震測報中心會持續觀察。

根據地震測報中心統計，今年1月3日編號第一起地震就達規模6，發生在東部海域、花蓮縣政府東方56.1公里處；另外兩起都是在今天，編號19、20，地震規模分別為6.6、6.1；規模6.1地震震央位於花蓮縣政府南南西方61.2公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度花蓮、雲林、南投、台東４級。

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