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桃機公司打造智慧機場 提升國際競爭力

中央社╱桃園5日電
桃園機場目前「One ID」試辦作業設置於第二航廈，旅客可在航空公司報到櫃檯、自助報到機或安檢口閘門掃描登機證及護照後，拍攝臉部特徵建立資料，之後在進入管制區或於試辦的C6、D5登機門時，於閘門掃描臉部特徵後即可快速完成身分識別，圖為駐站單位人員前往安檢口閘門的「One ID臉部辨識系統」測試。(本報資料照片)
桃園機場目前「One ID」試辦作業設置於第二航廈，旅客可在航空公司報到櫃檯、自助報到機或安檢口閘門掃描登機證及護照後，拍攝臉部特徵建立資料，之後在進入管制區或於試辦的C6、D5登機門時，於閘門掃描臉部特徵後即可快速完成身分識別，圖為駐站單位人員前往安檢口閘門的「One ID臉部辨識系統」測試。(本報資料照片)

由於疫情影響，桃園國際機場客運量大減，卻沒影響桃機公司智慧化腳步，配合5G技術發展，試辦臉部辨識通關等創新科技運用，提升桃機國際競爭力。

桃機股份有限公司表示，去年初完成機場WiFi 6無線環境建置，同年7月結合多家電信業者完成機場5G環境建設。

桃機總經理但昭璧說，經一年多籌備，在工業技術研究院、台灣資料科學股份有限公司、華電聯網股份有限公司、新光網股份有限公司、創鈺國際科技股份有限公司及茂德科技股份有限公司支持下，在機場試辦航廈內旅客定位、出境人流分析、沉浸式體驗及空側機坪人員活動定位等應用。

協助桃機發展智慧化藍圖規畫的工研院組長蔣村杰表示，智慧機場4.0趨勢在於取得、交換與分析人員、貨物、設備及環境資訊，近年國際間尤其重視取得旅客使用者流程（Passenger flow）去識別化數據與模型建立，提供各項預測讓旅客和工作人員有充足應對時間。

桃機公司說，航廈內旅客定位，讓旅客可透過精準室內定位系統進行室內導航，測試期間除提供旅客導航服務，也能為機場公司提供人流動線、停留時間長短等資訊，作為後續航廈動線指標規劃參考。

台灣資料科學在第二航廈出境大廳設人流資訊流天線（WISIDE）與毫米波感測雷達，透過時間、人數變化，推算旅客所需排隊時間，營運單位可更有效率調度人力，旅客也可透過搭配的電子看板掌握安排相關行程，減少等候及排隊時間。

桃機公司說，華電聯網在第二航廈出境大廳26號報到櫃台附近，運用5G專網打造桃機首座沉浸式體驗空間，以台灣原創數位映像為主題，將鉅幅長卷轉換成數位山水畫，搭配動畫影片與光雕投影，旅客只要戴上智慧眼鏡就可享受文化饗宴。

另外，茂德科技透過結合人員穿戴式設備及監控平台，協助掌握空側工作人員數目及身分，管理者除可得知人員即時定位資訊，也可查詢歷史軌跡，還可設定電子圍籬區域，當使用者進入或離開電子圍籬，將傳遞警示訊息給指定通報對象，避免人員誤闖非授權區域。

桃機公司也在去年12月15日試辦新設置「One ID臉部辨識系統」，旅客可於第二航廈的9號與18號報到櫃檯、近10號與17號報到櫃檯處自助報到機，及安檢口閘門建立資料，進管制區後，可在試辦的C6及D5登機門，透過One ID掃描臉部特徵後登機快速通行。

桃機公司說，旅客可決定是否在當次旅程將護照、登機證及臉部特徵整合建立專屬資料，註冊後「刷臉」即可進管制區安檢線及登機門；資料傳輸使用封閉型VPN網路，班機起飛後自動刪除，確保個人資料不外洩。

桃機公司期待透過實地驗證與試辦，獲得未來全面推動與智慧化服務方向，讓旅客有更好體驗，也更方便機場管理。

圖為駐站單位人員前往安檢口閘門建立資料。(本報資料照片)
圖為駐站單位人員前往安檢口閘門建立資料。(本報資料照片)

機場 5G 臉部辨識

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