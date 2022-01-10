我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞生產混合疫苗 可對抗Omicron 3月將申請上市

俄羅斯稱「無意侵略烏克蘭」 美：看不到局勢趨緩訊號

台灣對長程航班旅客採陰才准入境 首架班機至少4陽性

中央社／桃園機場11日電
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等，在入境長廊隔著玻璃視察候機室內的採檢作業，隨後也前往檢體篩檢站了解作業情況。（中央社）
台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中等，在入境長廊隔著玻璃視察候機室內的採檢作業，隨後也前往檢體篩檢站了解作業情況。（中央社）

台北對長程航班旅客今天起將進行快速PCR落地採檢，結果為陰性才放行入境，政策上路第一天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第一架抵達的班機，至少有四人採檢陽性。

陳時中昨天在疫情記者會中表示，Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19威脅台灣的社區防疫安全，1月11日零時起（航班表定抵台時間），調整入境旅客檢疫措施，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗。

陳時中在桃機前進指揮所指揮官王必勝、桃園國際機場公司總經理但昭璧、疾管署北區管制中心主任巫坤彬等人的陪同下，在入境長廊隔著玻璃視察候機室內的採檢作業，隨後也前往檢體篩檢站了解作業情況。

陳時中視察後接受媒體聯訪，他表示，主要是來了解檢驗結果出爐時間有多快，初步看起來流程順暢、但班次密集的時候人手可能要增加，最大的問題是班機到達的時間太過於密集、時間很難掌握，原本預計好的流程就會受到影響，作業時間就有點拉長了。

陳時中指出，還是有驗出一些陽性反應，將疫情阻絕在桃機的功效是有的，今天是第一次，機場與醫院的作業在磨合之後應該可以更快，但如何讓流程更順暢，相關單位會立即開會討論，初步了解，第一架航班的41名乘客中，至少有4人PCR採檢為陽性反應。

華航CI52班機在凌晨3時59分自澳洲雪梨飛抵台灣，入境旅客共41人，截至清晨6時15分許採檢結束，今天後續還有7班長程航線班機將陸續抵達。

陳時中 疫情 機場

上一則

藍遭雙殺 朱立倫：互批不能解決問題

延伸閱讀

台桃機群聚累計31例 2歲染Omicron 本土最小

台桃機群聚累計31例 2歲染Omicron 本土最小
長程旅客抵台機場採陰才放行 最快11日啟動

長程旅客抵台機場採陰才放行 最快11日啟動
10風險國改為「加嚴三級地區」 入境自費採檢住檢疫所

10風險國改為「加嚴三級地區」 入境自費採檢住檢疫所
台疫情警戒維持二級至1/24 室內外都須戴口罩

台疫情警戒維持二級至1/24 室內外都須戴口罩

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
中國媒體報導，台資深藝人方芳元旦「眼含熱淚」在天安門看升旗儀式。環球網

中媒：台藝人方芳元旦「眼含熱淚」在天安門看升旗儀式

2022-01-04 10:23
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天
全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠
只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠

只有N95能防Omicron？專家：3層外科手術口罩都不夠
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」