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繼水果之後 台灣活魚也被盯上 輸中國將加強檢疫

記者戴瑞芬、陳政錄、彭宣雅／台北報導
屏東縣是石斑魚養殖重鎮，九成市場靠外銷港澳和中國。本報資料照片
屏東縣是石斑魚養殖重鎮，九成市場靠外銷港澳和中國。本報資料照片

中國海關總署近日對台灣活魚發出檢疫警示通報，並暫停受理兩家台灣養殖場活魚報關，將對台灣其他業者輸中國活魚加強檢驗檢疫。陸委會6日回應稱，中方已透過「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報台方，符合慣例。農委會漁業署表示，這兩養殖場暫時移動管制，等待檢驗中，後續會介入輔導改善。

新華網報導，中國海關總署指出，近日廈門海關從台灣輸中國活石斑魚中，檢出禁用藥「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」，為保障中國消費者安全，根據中國的「食品安全法」等相關規定，發布警示通報。通報還稱，去年12月30日起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關，對台灣其他養殖企業輸中國活魚加強檢驗檢疫。

陸委會6日指出，中方已於去年12月27日透過「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報台方防檢局，請台方暫停檢出禁用藥物的養殖場輸出中國，並請台方展開調查及回復。

陸委會認為，中方於通報台方後，於去年12月30日在其官網發布警示通報，尙符合一般防檢疫的做法及慣例。

漁業署副署長林國平說，農委會防檢局去年底接獲通報後，就通知漁業署，漁業署也依照程序通知屏東縣政府，由地方政府查核，而被點名的兩養殖場暫時移動管制中，等待勘驗結果，孔雀石綠以及結晶紫在台灣養殖也屬禁藥，不得使用。

農委會防檢局副局長徐榮彬說，早期很多國家養殖業者會使用孔雀石綠，主要是養殖池用來殺死黴菌、細菌，但孔雀石綠是工業染料，雖然市面上仍可買到，但有致癌風險，後來國內養殖業禁用；至於結晶紫，也是染料的一種。

漁業署說，去年石斑魚抽驗孔雀綠等89項次動物用藥共299件，均合格。目前運輸至中國的活魚運搬船共6艘，只要取得防檢局出具的「輸出動物產品檢疫證明書」及國貿局「原產地證明書」的石斑魚業者均可供貨給運搬船。

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