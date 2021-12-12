超越地障駐高山護元首 台灣國軍全地形偵蒐車部隊曝光

台陸軍特戰部隊近期在桃園武漢營區高山救援裝備構型展示甫接裝的「全地形多功能機動車（ATV）」。記者洪哲政／攝影

台灣國軍四輪全地形偵蒐車部隊首度曝光。台憲兵指揮部「夜鷹特勤隊」與陸軍特戰部隊，近期陸續接裝國造四輪重車。憲兵部署在北台，作為城市狙擊、巡邏、斥侯、特種滲透與三軍統帥安全維護任務之用；特戰則將部署合歡山區，執行冬季高山雪季 救援任務，協助需要救援的民眾。

台灣國軍十餘年前就開始驗證全地形車在戰訓任務上的應用，但因預算 排擠，始終未實際建案。近年由憲兵特勤隊先行採購引進，作為狙擊戰訓之用，台陸軍特戰指揮部也於今年決標採購，計畫五年內獲得28輛，初期作為高山救難之用，戰時執行特殊地形滲透任務，現正陸續接裝中。這是台陸軍使用「野狼125」機車作為偵蒐車後，再次使用國產機車應用於戰訓。

台憲兵特勤隊平時負責包含台北衛戍區在內台灣北部地區反劫持、反破壞及專責全國反劫機任務，置重點支援反恐行動；戰時依令遂行台北衛成區重要目標反滲透、三軍統帥安全維護、反特攻及其他特種作戰任務。特勤隊日前在五股山區示範「全地形偵蒐車」戰技，神秘覆面戰士全付武裝駕車，在劇烈車傾震盪間穿梭山林，搶佔地形要點，戰技高超純熟。

台憲兵特勤隊引進的是國產光陽150CC全地形車，作為「狙擊組」機動與巡邏之用，狙擊手與觀測手各分配1輛車，攜帶狙擊設備，快速穿山越嶺，穿越各類複雜地形，針對敵軍狙擊手、多人操作武器及裝備、敵遠距離武器及觀測員、敵指揮官實施狙殺。或在城市進行偵蒐巡邏，執行情報搜集任務。

台陸軍特戰部隊近期也在桃園武漢 營區首度展示上（11）月甫接裝同品牌700CC的「全地形多功能機動車（ATV）」，披露隨車高山救援裝備構型。特戰規劃籌購28輛ATV，配置於特戰營偵察排、兩棲營與特戰訓練中心，並計畫冬季進駐谷關武嶺，作為高山救援之用。

台陸軍過去在合歡山雪季前，由十軍團派遣兩輛M113甲車進駐武嶺待命，執行道路破冰等高山救難任務，但任務已改為營區待命中斷多年。特戰「全地形多功能機動車」未來可望進駐武嶺，藉由配備雙A臂式前後戀吊絞盤及拖車桿、拖勾等設備，執行當地雪季高山救援任務。

台陸軍特指部表示，陸軍的ATV平時可擔負高山救難，戰時則可執行特戰快速部署與特種滲透任務，近期將部署至谷關特訓中心。雪季可支援高山救難任務。