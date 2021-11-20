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蘇貞昌宣講遇反萊豬抗議 「趕出去」罵別來亂

台灣新聞組／台北21日電
民進黨20日再度在高雄舉辦三場公投說明會，行政院長蘇貞昌在鳳山場宣講，並細數政府防堵非洲豬瘟等政績。(中央社)
民進黨20日再度在高雄舉辦三場公投說明會，行政院長蘇貞昌在鳳山場宣講，並細數政府防堵非洲豬瘟等政績。(中央社)

民進黨20日在高雄鳳山舉辦公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌再度南下宣講。蘇貞昌登台時，未料「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠突然從前排起身大喊，「台灣人不吃瘋豬肉！」蘇先是愣一下，接著用手上的撞球棍指著李回嗆，「不要來亂別人的場子！」

台北中國時報報導，該場宣講活動近中午12時尾聲之際，「埋伏」兩小時、坐在最前排的李建誠猛然起身、跳上椅子，高舉「No Toxic Pork」反毒豬毛巾，大喊「台灣人不吃瘋豬肉」、「為什麼不敢跟民團辯論」，正在台上賣力宣講的蘇貞昌見狀瞬間傻眼，一旁隨扈及員警立刻蜂擁而上，把李建誠架住拖出現場。

蘇貞昌不滿宣講被擾亂，直接用手上撞球桿、指著正被警方包圍拖離的李建誠說「不要來亂別人的場子」、「大家鼓掌把他趕出去」，引起全場一陣譁然。

民進黨20日在高雄舉辦公投說明會，有民眾在蘇貞昌演講時到台前鬧場，立即被警方架離...
民進黨20日在高雄舉辦公投說明會，有民眾在蘇貞昌演講時到台前鬧場，立即被警方架離。(記者劉學聖／攝影)

國民黨文傳會主委凌濤指出，2018年9月蘇貞昌在瑞芳遇上反深澳燃煤電廠自救會陳情，也是強行搶下對方文件，並以用力「拍肩」、「拍肚」對待民眾，顯然蘇揆只要聽到反對聲音，似乎就會變得特別暴戾。當暴力閣揆對待人民毫不留情，上次肚子被揍、這次手肘濺血，下次會是哪裡？

本報系聯合報報導，李建誠20日上午9時多頭戴有「英」字的帽子、身穿印有「有政府會做事」上衣進入會場，趁蘇貞昌在台上針對四公投宣講時，李衝入要求與蘇進行公開辯論，蘇立即用台語回應「鼓掌趕出去就好，不要推下去」，隨即李就被維安人員與鳳山警方帶離現場。

過程中傳出濺血，警方表示，李因干擾活動進行，經警衛人員帶離會場過程中，有反抗掙扎且到餐廳外面「自行跌倒」致手肘輕微擦傷破皮，鳳山分局警員有提供簡易藥品，讓他消毒治療，傷勢無大礙，並無濺血情事。

國民黨主席朱立倫20日下午到台東縣，與黨員同歡慶祝127歲黨慶，對於李建誠遭警壓制出場一事，朱立倫呼籲蘇貞昌，無論是以全國最高行政首長或者長輩身分，對於國會質詢、地方里長或民間的意見陳情，都應該謙卑一點多聽人民聲音，不要鴨霸（閩南語，指橫行不講理）。

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