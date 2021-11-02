歐洲議會官方團抵台 將會蘇貞昌 交流打擊假消息

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團一行13人，由主席古斯曼（前左）率領，3日清晨7時12分搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，台灣外交部次長曾厚仁（右）在國賓門迎接。（記者陳嘉寧／攝影）

歐洲議會「外國干預歐盟 民主程序特別委員會」訪問團一行13人由主席古斯曼率領，3日清晨搭乘長榮 航空公司班機抵達桃園機場 ，外交部次長曾厚仁在國賓門迎接。古斯曼下機後面對鏡頭說：「很高興來到這裡，支持我們的朋友。」行政院長蘇貞昌下午將在行政院接見歐洲議會訪問團。

據了解，歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團由7位議員及6位隨行人員組成，從法國巴黎搭乘長榮航空公司BR-88班機直飛桃園機場，3日清晨7時12分降落，停靠B9國賓門。

歐洲議會相當重視這次官方代表團訪台，新聞稿表示代表團除將拜會台灣總統蔡英文外、另與行政院院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國防部長邱國正和大陸事務委員會主委邱太三以及外交部次長等官員會面，且提到立法院還特別稱呼「台灣國會」（Taiwanese Parliament），另將與台灣和歐洲專家參加一系列關於虛假訊息的圓桌會議。

外交部接待官員安排訪問團所有成員經由國賓門禮遇通關，包括入境採檢等檢疫通關程序，全部由專人至國賓室執行，完成通關程序後，訪問團成員隨即規範「外交泡泡」特別程序，展開拜會參訪行程。

10月6日法國國會議員訪問團一行5人，由參議院友台小組主席李察率領抵台訪問，外交部也給予國賓門禮遇通關，當時允許駐桃園機場媒體進入國賓室全程採訪，訪問團一行還站定讓記者拍攝畫面。

歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團一行13人，3日清晨7時12分搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場。（記者陳嘉寧／攝影） 歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團一行13人，由主席古斯曼（右二）率領，3日清晨7時12分搭乘長榮航空公司班機抵達桃園機場，台灣外交部次長曾厚仁（右）在國賓門迎接。（記者陳嘉寧／攝影）

3日歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團抵台，外交部卻禁止媒體進入國賓室，只能在入境長廊靠近電梯口處拍攝訪問團通過畫面，工作人員告知理由是「訪問團不接受採訪」。但稍後訪問團成員步行經過媒體前，領隊古斯曼在鏡頭前開心地向媒體鏡頭揮手打招呼，其他成員也頻頻向媒體致意，完全看不出來「不接受採訪」的跡象，其他成員也頻頻向媒體致意，外交部限制採訪的做法令媒體不解。