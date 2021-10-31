台外交部長吳釗燮現身布魯塞爾 會晤歐盟官員

圖為外交部長吳釗燮（中）和歐洲議會及比利時國會的友我議員會面。圖／台外交部提供

台灣 外交部長吳釗燮訪歐，其中一項重要議題是推動台歐盟 盡速啟談雙邊投資協議（BIA），也有歐洲議員表達支持，卻因「中國 因素」而無進展；學者認為，大部分歐洲國家與中國經貿關係較緊密，不希望因此而招致貿易報復。

台外交部僅公布吳釗燮赴斯洛伐克與捷克行程，不評論吳是否訪布魯賽爾等地，不過已有歐洲議員證實吳釗燮現身布魯塞爾；另據指出，吳釗燮也會晤歐盟執委會官員。

瑞典籍歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）在推特說，很高興在布魯塞爾見到吳釗燮，他並預告歐洲議會代表團本周將訪台北；魏莫斯另則推文指出，透過凍結中歐投資協定批准程序，呼籲歐盟執委會推進台歐盟投資協議，歐洲議會正在盡自己力量不再屈服於資本主義。

一名熟悉經貿的官員說，台歐盟BIA沒進展，雖然歐洲議會支持台歐盟BIA，但歐盟執委會就是不啟動，有各種理由，他也聽過其中一個原因是考量中國因素。

台經院研究員邱達生分析，由於部分歐洲國家較依賴中國市場，憂心若與台灣簽署協議，北京很可能對其祭出貿易報復，而自己設下防火牆，與台灣接觸較為謹慎。不過，邱達生認為，台灣還是有其吸引力，歐洲國家對台灣半導體等高科技產品特別有興趣，比較希望台灣高科技廠到歐洲設廠。

中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳說，歐盟對台的基本態度改變，加上愈來愈多歐盟成員國公開表態支持台灣，讓台歐盟BIA可能性提升；但他也說，「現在沒有什麼跡象，歐盟要往這方向走」，只能說很多條件慢慢浮現，未來的路還很長。