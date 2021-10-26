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入選WHO團體試驗疫苗 高端：被肯定很欣慰

中央社台北26日電
高端疫苗。（圖：食藥署提供）
高端疫苗。（圖：食藥署提供）

高端疫苗獲得世界衛生組織（WHO）納入「團體試驗疫苗」計畫的2支疫苗之一，高端疫苗副總經理李思賢表示，很開心也很欣慰被國際頂尖專家肯定並選中，高端會繼續努力完成後續臨床實驗與國際布局認證。

世界衛生組織（WHO）與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部宣布啟動「團體試驗疫苗」（Solidarity Trial Vaccines）計畫，台灣國產疫苗高端入選候選疫苗名單。

根據世衛聲明，到目前為止，疫苗優先次序諮詢小組已經審核約20款候選疫苗的相關證據；經工作小組建議，現在有2支候選疫苗納入「團體試驗疫苗」計畫，分別是高端的蛋白質次單元疫苗，以及美國Inovio Pharmaceuticals的疫苗。

針對台灣國產疫苗能獲選為2支候選疫苗之一，且是唯一的次單位蛋白疫苗，李思賢在接受中央社記者電話訪問時說，能夠獲得這些頂尖專家的肯定，非常開心，也深感欣慰，高端會繼續完成後續的臨床實驗與國際布局、認證。

世衛今天發布聲明表示，「團體試驗疫苗」是一個跨國、隨機臨床試驗平台，目的在快速評估前景可期的新候選疫苗的防護力和安全性。

這些候選疫苗是由一支獨立的疫苗優先次序諮詢小組挑選出來的，小組成員為首屈一指的科學家和專家。

高端疫苗 台灣 世衛

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