6.5地震搖完才收到國家警報？ 台氣象局說明原因

今天下午1時11分宜蘭南澳鄉發生規模6.5地震。圖／台氣象局提供

台灣 當地時間24日下午1時11分宜蘭南澳鄉發生規模6.5地震 ，宜花、北北桃、竹苗、台中等地震度都達到4級，但有不少人未收到國家警報、或搖完才收到，批評警報如同虛設，台灣中央氣象局表示，震度達4級以上的地區都有發送國家警報，若未收到可能是手機 或電信問題，另由於此次地震深度有66.8公里，警報需要的傳送速度也比較久。

台灣中央氣象局地震測報中心表示，今天確認有達到4級震度以上的地區都有正常發送國家警報，南澳6.5地震的發震時間是13：11：34，國家警報發送時間則是13：11：49，至於若有民眾從頭到尾都沒收到，應該跟手機或電信業者有關係。

民眾批評搖完才收到國家警報根本沒用，地震測報中心說，因為發送警報需要透過地震P波資料來演算，今天地震深度是66.8公里，而P波每秒傳送速度約5.6公里，因此需要的傳送時間比較久，已經到達系統運作上限。

氣象局目前透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布地震資訊，條件是偵測地震規模5.0以上、且預估震度達4級，發布範圍則是所在地預估震度達4級以上的地區，接收模式為接收到「地震速報」時，手機會強制發出警報音效，畫面也會自動同步跳出警示文字。