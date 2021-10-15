高雄大火 城市治理無能 一把火燒出原形

高雄城中城大樓大火造成46人死亡，15日傍晚有民眾在馬路對面為罹難者祝禱。記者劉學聖／攝影

暗夜無情惡火帶走46條人命，重擊市民對高雄市政府的治理信心，更燒出政治人物華麗口號下的無能，高雄市長陳其邁偕團隊鞠躬道歉、捐款，但人民需要的是安居生活，如果高雄市府是用迎接台積電 來設廠的心態，處理城中城的各項問題，也不會燒出這場慘烈的悲劇。

城中城大樓被嘲諷為「高雄第一鬼樓」，多年來陸續發生至少10起大小火災，消防、建管單位不會不知道其中的安全缺失，存在已久的問題被一把火引燃。市府不會不清楚這棟大樓有哪些問題，卻是兩手一攤，任大樓與獨老自生自滅，該栓緊的市政螺絲一個個鬆懈，最後付出這次慘痛的代價。

高雄副市長林欽榮照例攤開過去的消防安檢履歷，顯示兩年來四次消防安檢，卻辯稱因住戶設置閘門，讓消防人員無法入內實際勘查，對憾事只能後悔「晚了一步」。 政務官說得出這種似是而非的推諉之詞，除了卸責，也凸顯過去由綠營長期執政，議會監督力量有多薄弱。

本報記者早在今年初就曾深入過這棟大樓，發現內部住民與環境的不堪。這裡常住的約100多人，獨居老人近半；曾有人病死沒人知道，直到整層樓瀰漫屍臭味，甚至血水流出房門，才通報里長、警察 處理。

正因居住環境惡劣，租金 非常低廉，住戶中的老窮弱勢，是這座「光榮城市」的邊緣戶，對照民進黨在高雄執政不時喊出的光榮城市，宣傳國慶焰火、高雄輕軌、亞洲新灣區等光鮮亮麗的城市大建設，更加諷刺。

一把火，將外界對高雄的美好想像打回原形，讓人體認到城市治理不能光靠包裝，嘴巴上說推動市政建設「緊緊緊」，實際上卻是治理螺絲「鬆鬆鬆」。如果過去城中城的問題能被市府認真對待，46條人命應不致葬身火窟。

這起重大火災發生後，高雄瀰漫一股低氣壓，市府原本計畫要宣傳的活動全部停下，建管及消防單位動起來，稽查老舊的住商大樓，市民不禁要問為何不早點做，市政團隊若能拿出迎接台積電設廠以十倍速整治基地效能，這樁悲劇不至於如此慘痛。