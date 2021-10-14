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高雄大火「悲劇註定發生」 他揭大樓內部頹敗真面目

聯合新聞網 / 綜合報導
城中城大樓6至12樓約有120戶，因7至9樓為火勢最嚴重樓層，為盡早救出生還者，目前採取由上往下逐層逐戶搜索。(記者劉學聖／攝影)
城中城大樓6至12樓約有120戶，因7至9樓為火勢最嚴重樓層，為盡早救出生還者，目前採取由上往下逐層逐戶搜索。(記者劉學聖／攝影)

高雄鹽埕區城中城大樓14日凌晨遭遇惡火，釀成至少46死41傷。有網友沉痛表示，城中城是集合住宅徹底崩壞的典範，「悲劇可說註定會發生」，更指出各縣市還有無數同樣的未爆彈。

城中城大樓為住商混合型大樓，早年曾是百貨公司、電影院、冰宮等，然而風華褪去後，7至11樓便隔成套房出租或出售，因無良好的維護和修繕，40年歲月過去，城中城大樓宛如廢墟。據本報系聯合報報導，高雄市工務局調查發現，該大樓因前商場停業後便未做商業使用，因此不在建管單位列管名冊內，又因是低於16層的建物，也無須進行公安申報，以致無法可管釀成嚴重意外。

但有網友在PTT發文「我曾進入過該大樓數次」，稱城中城大樓的結構「7至11原本就是套房」，往上12樓是廢棄餐廳，往下依序是國宮戲院、城中城證券、城中城百貨、冰宮，故嚴格來說「不存在『違法隔套』」。

這名網友說，城中城大樓至少在2017年時，7樓以下就屬於「全然廢棄」的狀態，國宮戲院和頂樓餐廳因年久失修，內部常年浸泡在汙水和廢棄物中，倒閉的證券公司內堆有大量易燃物，百貨公司則被遊民占據，多處有焚燒痕跡，位於地下室的冰宮則是被鐵板封閉，無法得知真實情形。

「7-11層的居民，就生活在這樣屎尿污水老鼠蟑螂橫行的地方」，他更表示，由於住戶是無限地上權，沒有土地持分，「一窮二白啥都沒有」，讓都更可能性完全為零，除非斷水斷電讓整棟大樓不再適合居住，否則這些一無所有的住戶還是會再跑回來。

最後他也指出，高雄還有類似的未爆彈，各縣市也有無數大樓潛藏同樣危機。不少網友看了也紛紛表示所在都市都有類似情況的大樓，希望政府早日介入處理。

高雄鹽埕區城中城大樓火災至少46死41傷，成為近26年最嚴重死傷火警意外。(記者...
高雄鹽埕區城中城大樓火災至少46死41傷，成為近26年最嚴重死傷火警意外。(記者劉學聖／攝影)

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