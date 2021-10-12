長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

中國解放軍 機近期大舉侵擾台灣 周邊空域，美國國防分析師布朗說，這反映解放軍信心提升、台海均勢現狀改變，他建議美台應提升作戰能力、加強嚇阻，拉高北京 武統台灣的成本。

布朗（Gerald Brown）專研核嚇阻、解放軍及台海安全，長期追蹤解放軍機擾台動態。他今天參加費城智庫外交政策研究所（FPRI）視訊研討會，與FPRI亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）討論台海局勢等議題。

根據中華民國國防部數據，解放軍機1日至4日出動149架次軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），超越9月共117架次擾台的單月紀錄。台海緊張局勢升溫，多國譴責北京破壞區域和平穩定。

布朗說，解放軍機這波行動主要差別是規模激增，機型組合沒有太大變化，也未跨越台灣海峽中線，與台灣領空仍有一段距離，主要目的是展現共軍信心與能力提升。

至於解放軍機擾台動機，布朗分析，台灣民眾愈來愈不支持兩岸統一，「一國兩制」因香港近年局勢而毀於一旦，迫使北京在解放軍機現代化的背景下運用其他手段謀求統一。此外，這波行動始於中共建政紀念日，對內訴諸民族主義，對外警告與台灣友好的國家，是中方慣用的訊號傳遞機制。

他表示，解放軍機擾台也著眼作戰需求，包括消耗中華民國空軍資源、蒐集情報、訓練飛行員。

中華民國雙十國慶前後，解放軍機擾台架次較月初明顯減少。布朗說，解放軍機月初已釋放訊號，之後擾台可能回歸常態，但長遠來說不太可能減少，「隨著解放軍更有自信，今後數月、數年解放軍機擾台會持續增加」。

解放軍機近年在台灣周邊動作不斷，美軍高層3月在國會警告，北京最快可能6年內就會對台動武。中華民國國防部長邱國正上周表示，解放軍機軍將在2025年具備全面犯台能力。

布朗認為解放軍機加強擾台不代表台海戰事即將爆發，「武統」時間表難以判斷，可以肯定的是解放軍機實現目標的能力將不斷提升，關鍵是持續嚇阻，確保解放軍機沒有能力輕易辦到。

至於美方是否應從不表明台海開戰時將協防台灣的「戰略模糊」轉向「戰略清晰」，布朗說，中方已明示「和統」無望時會嘗試怎麼做，他認為美方更明確表達對台承諾可強化嚇阻。

布朗說，模糊與清晰並非重點，而是美台都要提升作戰能力。台灣已放棄每次解放軍機侵擾都派機升空因應，需要強化不對稱作戰能力，拉高解放軍機犯台成本；美國則應增加區域投資、加強夥伴關係，確保一旦戰事爆發，美國具備和盟邦與夥伴攜手的作戰能力。