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台宜蘭海蝕洞16人受困一整夜 驚險獲救2傷

記者林佳彣、戴永華、李奕昕、李隆揆、柯毓庭、巫鴻瑋、王怡蓁、王思慧／連線報導
台灣宜蘭南澳「神秘沙灘」暗藏致命危險，近年來意外頻傳，圖為11日空勤總隊直升機救人。圖／民眾提供
台灣宜蘭南澳「神秘沙灘」暗藏致命危險，近年來意外頻傳，圖為11日空勤總隊直升機救人。圖／民眾提供

圓規颱風外圍環流影響台灣，各地紛傳受困事件。受困宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞一整夜的16人最驚險，救難單位一度想請海軍陸戰隊出馬，最後由空勤直升機吊掛救出；新竹縣消防隊員為搶救受困沙洲6人，冒險繫繩跳下急流游過對岸，讓人捏把冷汗。

10日深夜11時許，宜蘭縣消防局接獲報案，有16人到一處海蝕洞遊玩，因風浪太大阻斷通行，受困洞內；16人中包含5名孩童及1名懷胎8月的孕婦，需要救援。

消防人員趕抵時，海蝕洞口傳出亮光，電話聯繫受困者都平安，欲開車接近卻遭遇大浪，「海水直接淹過車頂，再挺進連我們都有生命危險！」決定用垂降方式接近。

搜救人員轉往海蝕洞上方舊蘇花公路上，花3個小時開路垂降300公尺，但距離待援處還有100公尺，夜間攀岩難度高，且岩壁為90度垂直懸崖，暫停任務。

消防署一度考慮申請海軍陸戰隊支援，但現場水文不明，評估兩棲突擊車也無法協助，決定讓遊客轉往海蝕洞上方，停留在水位較高的滴水坑平台，等待空勤直升機救援。

11日清晨5時許，空勤直升機從花蓮起飛，7時許分兩趟救出16人及4隻狗，除孕婦及9個月大女嬰輕微擦傷，其餘14人無礙。

據調查，這群遊客10日上午11點多到神秘沙灘並進入最大海蝕洞，下午3點多風浪漸大未離開，晚上狂風大雨才通報海巡署及消防局求援。這場救援行動花費40萬元及龐大人力，網路一片罵聲，明知颱風要來還去海邊？

遊客說，原本下午2、3點打算離開，但有輛賓士車卡在沙灘，擋了回去的路。不過，受困遊客的楊姓友人則說，並非有車擋路，是遇上一輛受困Suzuki Jimny，2名遊客各開一車前往救援，結果大浪過來，3輛車全被捲到海裡，情急混亂且風浪太大沒辦法撤離，才找安全處所避難。

被指擋路的車主說，2點半看到這群遊客的更衣私密帳都架好了，並未感覺他們想離開，他把車開往沙灘北方第一個海蝕洞，因車子底盤撞到淺灘石礫無法動彈，沙灘可容通行寬度還有1、20公尺，不可能擋路。

露營溪暴漲 消防員渡水救人

受困意外還不只一起。有6名男子10日晚到新竹縣尖石鄉泰崗野溪溫泉露營，一覺醒來發現溪水暴漲，無法徒步涉水而過，11日清晨6時許致電119求援。消防局一度請空勤總隊直升機支援，但因雲層太厚無法靠近，決定冒險渡溪。一名消防員在腰間綁上繩索，從上游處躍入溪流游向對岸，再架起繩索陸續接駁救出受困者。

受困海蝕洞 15小時大救援 製表／李隆揆
受困海蝕洞 15小時大救援 製表／李隆揆
受困宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞的16名大小遊客，11日清晨登上救援直升機仍滿臉驚恐。...
受困宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞的16名大小遊客，11日清晨登上救援直升機仍滿臉驚恐。記者李隆揆／翻攝

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