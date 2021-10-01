花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮市漫波假期飯店1日下午拆除時驚傳整棟倒塌，台灣 省結構技師公會理事長江世雄說，漫波假期飯店從後方一刀一刀往前切，結構上因變得很細長，「他沒見過這種拆除方式」拆除方式不是很恰當，且拆除時必須跟建管機關申請拆除執照並送拆除計畫，不清楚地方政府是否有掌握。

目前已經停業的漫波假期飯店1日進行拆除工程，下午3點多突然整棟大樓倒塌。承包商亞國機械工程行發表聲明，可能一樓前方柱子的支撐力，在多次的地震 以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐柱支撐無力，向前倒塌。

江世雄表示，基本上拆除方式是從上面樓層往下拆，漫波假期飯店卻是從後面一刀一刀往前切，結構上因高度跟寬度比例差太多會變成很細長，若怪手往前一推，就會超過當初柱子可負擔能力，他沒見過這種拆除方式。

台北市土木技師公會理事長莊均緯指出，通常大樓會倒塌，就是沒有依照拆除順序，或是直接把基層挖掉，導致建築重心偏移，直言「對方可能比較沒有拆除經驗」。

莊均緯表示，如果是對半切除大樓，會導致高寬比過大，高度太高建築物無法支撐，在拆除建物前一定要先規劃好，不能讓建築物重心偏移，如果重心都維持在正中央，就不會倒塌。

江世雄也說，一般拆除工程要跟建管機關申請拆除執照，提送拆除計畫，不清楚花蓮縣政府是否有掌握。他呼籲縣市政府要注重拆除工程，像是台北市京華城拆除時，因爲特殊鋼結構，沒注意特殊性而造成崩塌意外。