張亞中攻朱立倫涉違紀 送考紀會

國民黨選舉監察委員會13日以黨主席候選人張亞中（左）涉嫌違反競選公約及「端正選風實施要點」，移請中央考紀會查明。但另位候選人朱立倫（右）辦公室表示錯愕，請黨中央收回成命。本報資料照片

國民黨 主席選舉，引爆是否違紀的爭議。黨中央近日接獲基層黨員反映，指黨主席候選人張亞中有多次攻擊另位候選人朱立倫之言論。國民黨選舉監察委員會表示，張亞中涉嫌違反國民黨主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」，移請中央考核紀律委員會查明。委員會並決議，暫停14日北北基宜場政見會，待調查清楚後，再恢復辦理。

朱立倫辦公室表示，選監委員會由中央工作 會報決議召開，他們對此提案過程一無所知，對會議結果深感錯愕，請黨中央收回成命。不過，召開工作會報的國民黨秘書長李乾龍表示，工作會並未決定召開會議，僅討論本票案，是由組發會告知選監委員會，由選監委員會決定是否召開。

張亞中日前在電視政見會、中常會政見會，皆質疑朱立倫未說明維基解密「美國線民」一事，引發基層黨員不滿張人身攻擊，致電黨中央抗議。13日上午，黨中央的工作會議亦針對張亞中所提500萬美金支票爭議一事進行討論。選監委員會斟酌後，決定在政見會前召開臨時會議討論。

選監委員會13日討論黨主席選舉過程中，候選人攻訐其他候選同志之爭議行為。參加者有曾永權、王能 章、郭志龍、陳長龍、魏平政，以及姚江臨（朱立倫推薦代表人），其他3位候選人的推薦代表人張雅屏、謝坤宗、陳明義皆未參加。

會中決議，依據主席選舉候選人競選公約第二條規定，選舉期間絕不攻訐其他候選人，張亞中近日多次攻擊朱立倫之言論，涉嫌違反國民黨主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」。會中亦決議，張亞中上述言論，移請中央考核紀律委員會查明，未查明前，暫緩辦理分區政見說明會。

國民黨考紀會表示，目前尚未收到公文，待收到公文後會召開會議討論並請張亞中說明。選監委員會與會成員表示，若張再繼續下去，很有可能被取消參選資格；但也有考紀委員認為，不至於被取消資格。

張亞中表示，自己推薦的選監代表人沒有參加會議，是否有不公允的狀況，他將在14日記者會說明。

另位候選人江啟臣表示，他推薦的選監委員陳明義並未參與會議，對於選監委員決議將張亞中送考紀會深感詫異，張的言行可受公評，但此決定恐無助解決黨內紛擾，甚至可能引發黨職選舉爭議。