蔡英文「論文門」台大賀德芬狀告教育部 9月將宣判

台大名譽教授賀德芬（白衣女）懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕而提告請求撤銷封存，並向教育部長潘文忠提告求償1000萬元。（本報資料照片）

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文 總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部 調閱資料驗證被拒絕而提告請求撤銷封存，並向教育部長潘文忠提告求償1000萬元台幣（約35.8萬美元）。台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，全案訂9月16日上午10時宣判。

賀德芬評論「論文門」事件指出，蔡英文的博士學位經過美國UNC Charlotte經濟學教授Hwan C. Lin調查，調查結論是「蔡總統並未在35年前的1984年取得LSE博士學位」。

此外，賀德芬因蔡英文曾秀出LSE補發的畢業證書，經過比對，認為倫敦大學Senate House Library從未收到蔡英文的論文，宣稱蔡英文的學位為造假。

蔡英文認為賀德芬指控不實，對賀提告誹謗，一併控告美國北卡大學經濟學系副教授林環牆、節目主持人彭文正；賀要證明調查結論為真，向教育部調取資料，卻被教育部以機密應封存30年為理由拒絕，賀於是對教育部提行政訴訟。

賀德芬請求法院傳喚政大校長郭明政作證，以釐清就郭所了解的蔡英文。賀德芬認為，資料蔡英文的資料封查至2049年12月31日根本不合法，提告就是要撤銷保密。她說，「希望蔡總統有高度的話，請自行解密並且道歉」。

教育部委任律師辯稱，蔡英文申請當政大客座副教授的履歷表及畢業證書影本都已經提供給原告，至於著作、服務證書沒留存，且原告在此沒有公法上請求權，其餘原告訴之聲明也請鈞院一併駁回。

賀德芬激動質問，「博士論文正本在哪？」、「為什麼沒有人見過正本？」、「請問教育部代理人蔡英文的論文題目是什麼？」、「你連這個都不知道，怎麼當代理人？」此番發言之後被審判長制止，而教育部代理人也未回應。

賀德芬強調，她在這邊要特別公布一件事，就是「蔡英文的論文完全是假的」。她連論文的中文翻譯名稱都翻錯，蔡英文要不要面對這個事實？台灣 民主上最大的醜聞，封存到2049年是公然違法，希望法院撤銷，很隱密的文件才可能呈現出來。

賀的委任律師張靜指出，請求鈞院判決把資料解封，讓大家知道中華民國有這個一個總統，騙了37年。鈞院的判決可顯見台灣的司法真的獨立嗎？庭末，審判長諭知辯論終結，全案訂9月16日上午10時宣判。