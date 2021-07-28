參院外委會通過 促行政部門助台灣重獲WHA觀察員

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲。（本報資料照片／華盛頓記者張文馨攝影）

美國 聯邦參議院外交委員會28日口頭表決通過法案，要求美國國務卿協助台灣 重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分；要求國務卿在未來，台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會（WHA ）結束後，向國會報告美國所做的改變與精進作為。

該法案提案人、委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）表示，中國阻撓台灣取得觀察員身分，不僅狹隘且危及國際社會；這部法案明確指出美國需採取更多作為協助台灣參與國際社會，尤其是WHO。

法案指出，台灣自1997年起爭取加入WHO，2009年在美國與理念相近國家支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身分參與WHA，蔡英文總統上任後，中方開始抵制台灣參與國際活動，2016年的WHA邀請函上被加註，「台灣的參與是基於一中原則」，隔年起迄今均未曾獲邀。

法案提到，國家地位並非參與WHA的必要條件，去年五月WHA線上大會，也有很多觀察員不是WHO會員及非政府組織。

法案提到，病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。

法案在委員會審查時，獲得梅南德茲與共和黨首席議員芮胥（James Risch）支持，朝野議員口頭表決無異議通過，將送往參議院審查，若獲兩院支持通過，送往白宮交美國總統拜登簽署後即可成為法律。