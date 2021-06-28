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台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

中央社／台北28日電
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。台灣衛生福利部食品藥物管理署今天表示，今天起至12月31日，開放民眾自國外攜帶或寄送醫療用血氧機進台，每人1台為限。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，有台灣民眾自國外購買或親友寄送血氧機，因未事先申請核准，入關時被海關扣留，引起民眾抱怨。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧告訴中央社記者，因接獲民眾反映，因此今天起因應防疫，開放民眾可自國外攜帶或寄送醫療用血氧機入台，每人以1台為限，期限至今年12月31日止。

林欣慧說，依照規定醫療用血氧機不可在網路販售，但開罰對象是針對販售業者，若民眾在國外網站購買醫療用血氧機，並不會針對民眾開罰。

但林欣慧提到，若自國外攜帶或寄送2台以上醫療用血氧機到台灣，仍須依照規定，繳納審查費、備齊診斷證明等資料提出申請，且不得販售轉讓。若為疫情期間不便出入醫院或是居家隔離對象，民眾可敘明「僅供個人防疫使用」的切結書，取代醫師診斷證明。

此外，林欣慧也說，市售血氧機，並非都是醫療器材，許多運動用血氧機，非屬醫療器材管理，民眾從國外購買運動用血氧機，海關可放行，不須向食藥署提出申請。

台灣 疫情 防疫

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