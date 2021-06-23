AIT酈英傑、谷立言將離任 台外交部24日贈勳表彰

AIT處長酈英傑(右)、副處長谷立言(左)和花籃合照。圖／取自AIT臉書

美國 在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑及副處長谷立言即將離任。台外交部長吳釗燮明天下午將在台北賓館分別頒贈酈英傑「特種外交獎章」、谷立言「睦誼外交獎章」，以表彰他們任內對促進台美關係的貢獻。

酈英傑（Brent Christensen）擔任處長間期，台美關係再攀高峰。時任美國衛生部長艾薩（Alex Azar）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）在去年8、9月相繼訪台，是1979年台美斷交後，訪台層級最高的內閣級國務院 官員。

此外，在酈英傑任內，台美舉行首屆太平洋對話、台美經濟繁榮夥伴對話，並簽署海巡合作備忘錄等，國務院也鬆綁施行多年的對台交往準則。台灣 近期土本疫情陷入苦戰，美國更馳援台灣250萬劑COVID-19疫苗。

早已是台灣通的酈英傑，相當融入台式生活，今年2月被網友「捕獲」騎著T-bike現身台南，相片瘋傳引發熱議；他也入境隨俗，在AIT賀歲影片中，揮毫寫春聯；甚至在去年8月陪同總統蔡英文前往金門，首度出席八二三砲戰追思活動，在在以具體行動展現對台灣的熟悉與友好。

酈英傑在台3年任期即將屆滿，AIT尚未公布他離開時間，外傳繼任人選為美國國務院亞太局副助卿兼APEC 資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk），也尚未獲得證實。

此外，谷立言（Raymond Greene）曾在東亞任職數個外交職位，包括駐日本沖繩總領事，2018年起擔任AIT副處長。日本媒體共同社日前引述消息人士指出，谷立言將出任美國駐日本代理大使一職。