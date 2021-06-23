我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美中疫情管制高下分別、紐約市長初選分析

紐約州新冠緊急狀態明結束 仍須遵守CDC口罩令

AIT酈英傑、谷立言將離任 台外交部24日贈勳表彰

中央社台北23日電
AIT處長酈英傑(右)、副處長谷立言(左)和花籃合照。圖／取自AIT臉書
AIT處長酈英傑(右)、副處長谷立言(左)和花籃合照。圖／取自AIT臉書

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑及副處長谷立言即將離任。台外交部長吳釗燮明天下午將在台北賓館分別頒贈酈英傑「特種外交獎章」、谷立言「睦誼外交獎章」，以表彰他們任內對促進台美關係的貢獻。

酈英傑（Brent Christensen）擔任處長間期，台美關係再攀高峰。時任美國衛生部長艾薩（Alex Azar）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）在去年8、9月相繼訪台，是1979年台美斷交後，訪台層級最高的內閣級國務院官員。

此外，在酈英傑任內，台美舉行首屆太平洋對話、台美經濟繁榮夥伴對話，並簽署海巡合作備忘錄等，國務院也鬆綁施行多年的對台交往準則。台灣近期土本疫情陷入苦戰，美國更馳援台灣250萬劑COVID-19疫苗。

早已是台灣通的酈英傑，相當融入台式生活，今年2月被網友「捕獲」騎著T-bike現身台南，相片瘋傳引發熱議；他也入境隨俗，在AIT賀歲影片中，揮毫寫春聯；甚至在去年8月陪同總統蔡英文前往金門，首度出席八二三砲戰追思活動，在在以具體行動展現對台灣的熟悉與友好。

酈英傑在台3年任期即將屆滿，AIT尚未公布他離開時間，外傳繼任人選為美國國務院亞太局副助卿兼APEC 資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk），也尚未獲得證實。

此外，谷立言（Raymond Greene）曾在東亞任職數個外交職位，包括駐日本沖繩總領事，2018年起擔任AIT副處長。日本媒體共同社日前引述消息人士指出，谷立言將出任美國駐日本代理大使一職。

美國 台灣 國務院

上一則

台灣三級警戒延至712 賴清德：社區感染風險仍在 無法鬆懈

延伸閱讀

美250萬劑疫苗抵台 蔡英文：解燃眉之急

美250萬劑疫苗抵台 蔡英文：解燃眉之急
紐時：美捐台250萬劑疫苗 美中關係恐更緊繃

紐時：美捐台250萬劑疫苗 美中關係恐更緊繃
美贈250萬劑莫德納疫苗抵台 陳時中、酈英傑機坪親迎

美贈250萬劑莫德納疫苗抵台 陳時中、酈英傑機坪親迎
「讓美日更順利合作支持台灣」傳AIT副處長將任日代辦

「讓美日更順利合作支持台灣」傳AIT副處長將任日代辦

熱門新聞

AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31
ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
75歲以上長者接種疫苗持續作業，昨天高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面，圖為高雄鼓山中學接種站。記者劉學聖／攝影

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

2021-06-17 16:10
鴻海創辦人郭台銘深夜在臉書做出三點報告。圖／取自郭台銘臉書

洽購BNT疫苗進度卡關兩周 郭台銘終於說話了

2021-06-16 13:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊
歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了

歐陽娜娜「真實未修圖」流出 網看手臂驚：又胖了
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗