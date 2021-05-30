台灣石門水庫降雨63.1毫米 5千網友朝聖

石門水庫下午3時開始降下大雨，讓網友都十分開心。圖／擷取自石門水庫即時影像

石門水庫今早蓄水率剩7.7%、蓄水量1572萬噸、水位203公尺，下半天終於迎來較大雨勢，截至下午6點累積雨量達63.1毫米。從水利署資料來看，蓄水率仍維持7.7%、蓄水量降到1551萬噸，水位剩202.89公尺。北水局解釋，石門水庫自下午約3時才明顯降雨，因集水區範圍很大，水入流需時間才會有效果，所以目前水位沒有顯著上升，是短期正常現象。

北區水資源局下午6時公布集水區各觀測站紀錄，其中玉峰站85.5毫米、白石站62.5毫米、高義站98.5毫米、嘎拉賀站70毫米、鎮西堡站40.5毫米、西丘斯山站22.5毫米、池端站60.5毫米、霞雲站65.5毫米、巴陵站79.5毫米。

民眾高度期待這波梅雨鋒面能在集水區降雨，昨天降雨量不多，不少人感到憂心，還好今天下午雨勢較大，位在阿姆坪附近的薑母島住戶呂學賢說，希望集水區能夠下多點雨，讓水位提升，盡早解除旱象。

「石門水庫即時影像」YouTube 直播線上觀看人數一度逼近5000人，網友也在聊天室下留言：「終於下雨了」、「繼續下！不要停！」、「希望超大豪雨來、老天有保佑」、「原來下雨的聲音這麼悅耳」、「我要看到水流成河」、「第一次下雨這麼開心」。

石門水庫下午3時開始降下大雨，讓網友都十分開心。圖／擷取自石門水庫即時影像

影片來源：聯合新聞網