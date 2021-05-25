新增281例+校正261例 全台三級警戒、停課至6/14

台北市警萬華分局西門町派出所爆發員警染疫，25日起全員隔離14天，關閉一晚清消，一名警員背著行李撤離，和同僚道別。記者邱德祥／攝影

台灣 25日新增281例本土個案，連同校正回歸261例，總案例542例，自5月15日雙北升為三級警戒以來，確診者已達4121例。指揮中心指揮官陳時中說，疫情雖未急遽惡化，但社區內仍隱藏病例，全國三級警戒延至6月14日；教育部長潘文忠也宣布，各級學校及公私立幼兒園停課也延至6月14日，兒童課後照顧服務中心、補習班等也停課。

教部提6大配套

潘文忠提出6大配套措施，包括家中若有12歲以下學童及身障子女需照顧，可請防疫 照顧假；擴充線上教學資源；畢業考、期末考與補考可改採多元方式評量；停辦畢業典禮；國中會考補考維持6月5日及6日辦理；教職員工出勤管理及教師授課採彈性、從寬處理。

潘文忠呼籲，企業應多支持家長請防疫照顧假，同時也呼籲全台416萬名學生，停課期間避免出入人多的公共場所，落實防疫衛生。

台東出現兩確診

陳時中說，疫苗 將陸續到貨，預計6月進來200萬劑，8月底則有1千萬劑，包括本土疫苗，希望廠商依照既定時程供貨，也呼籲COVAX平台不要因為其他因素干擾進貨時程。對疫苗廠牌，陳不願意透露細節，只說「顧慮當然很大，這段時間吃的虧還不夠大嗎？」

在新增281例本土病例中，144例男性、137例女性，個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例，台東縣也出現兩名確診案例，台灣本島各縣市無一倖免；另新增6例死亡，年齡均超過60歲，且罹患慢性疾病，其中1人死亡後才確診，這波疫情從5月14日以來，累積23人死亡。

不再限一人一室

台北市長柯文哲表示，病床數緊繃，竟出現載送確診者的救護車繞來繞去，找不到醫院可收的慘況，他提出放寬確診病患一人一室規定，讓一間專責病房可收治兩名病患。指揮中心回應，將由「傳染病防治醫療網」網區指揮官參考病人住院必要性、急迫性，及醫院收治量能、病房硬體條件，彈性調整，不再限於一人一室。

「雙北大醫院都已經爆了！」台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，北部醫療量能吃緊，以台大為例，專責病房、負壓隔離病房均已全滿，但確診病人仍不斷被送進來。指揮中心表示，全國共有1021間負壓隔離病房，其中268間空床，但雙北僅剩28個空床，已要求全國各大醫院提供專責ICU病房，支援雙北重症患者，有多名病患送到外縣市治療。